Osimhen-Lukaku, tensione Napoli: così salta tutto, ha deciso ADL

Momento decisivo per quanto riguarda la situazione Osimhen-Lukaku per il calciomercato del Napoli perché adesso arrivano delle nuove e importanti notizie sul doppio affare.

Possibile colpo di scena per il Napoli perché a sorpresa potrebbe cambiare davvero tutto, un momento delicato per la società azzurra che ha già speso tanto per il nuovo allenatore con tanti acquisti e ora cerca di capire come risolvere la situazione legata alla cessione di Osimhen che è totalmente bloccata.

Momento complicato questo per il Napoli che negli ultimi giorni di mercato dovrà provare a trovare una nuova soluzione per quanto riguarda le ultime cessioni e anche gli acquisti che dovranno arrivare per completare la rosa, su tutti tiene banco il doppio affare Osimhen-Lukaku.

Ci sono importanti notizie che riguardano i movimenti in entrata e uscita del Napoli con il calciomercato che può prendere una piega negativa o positiva in queste ultime ore della sessione estiva che si chiuderà il 30 agosto. Attenzione a quelli che saranno i prossimi passi.

Calciomercato Napoli: Osimhen-Lukaku, la situazione

E’ sembrato che per molti questo affare sia legato, ma potrebbe non essere così. Perché proprio in queste ore il Napoli sta provando a chiudere gli ultimi dettagli per le visite mediche e la firma di Lukaku. Allo stesso tempo dovrà cercare in tutti i modi di vendere Osimhen.

Adesso però potrebbe essersi tutto bloccato in maniera incredibile per quanto riguarda il mercato del Napoli e su tutti l’affare che riguarda la cessione di Osimhen. Nelle ultime ore è venuta fuori la notizia che riguarda la strategia del club di Aurelio De Laurentiis che ha preso delle scelte molto importanti come svelato in un retroscena.

A parlare è stato l’agente di Osimhen che ha creato nuove tensioni in casa Napoli per quanto riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano. Il procuratore, infatti, ha raccontato che già sono state presentate importanti offerte ufficiali che il Napoli ha rifiutato per il giocatore e anche viceversa.

Nelle ultime ore il Napoli ha accettato l’offerta dell’Al Ahli ma che Osimhen ha rifiutato. Dunque, le parti non si trovano in questo momento con ADL che accetta un’offerta e Osimhen un’altra. Da capire adesso se nelle ultime ore si riuscirà a scogliere questo nodo che ora può complicare seriamente il finale di mercato del Napoli che sembrava essere stato annunciato scoppiettante.