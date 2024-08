Zidane torna in panchina, contatto con un suo ex calciatore: è fatta

Fermo da oramai due stagioni dopo l’addio al Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto e desideroso di tornare a mettersi in gioco, già a partire da questa stagione.

Il francese l’avrebbe potuto fare già in questi anni, ma la sua priorità era quella di diventare commissario tecnico della sua Francia, cosa che però non è successa. L’impressione è questo non accadrà neanche nel prossimo futuro, anche perché la FFF avrebbe confermato Deschamps almeno fino a dopo il Mondiale del 2026, motivo per il quale Zidane si sarebbe subito messo alla ricerca di una soluzione che potesse combaciare con le sue ambizioni, anche perché di rimanere un altro anno fermo non ne ha alcuna intenzione.

Zidane torna in gioco: contatti positivi

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Zinedine Zidane, che sembrerebbe essersi finalmente deciso di tornare ad allenare dopo gli ultimi due anni. Come anticipato, il francese l’avrebbe già potuto fare da tempo, ma invano ha aspettato una chiamata da parte della Federazione francese che alla fine non è mai arrivata.

Dipende dagli esiti della propria Nazionale anche basta, motivo per il quale l’ex Real Madrid si sarebbe messo alla ricerca di una nuova sistemazione in carriera che possa ovviamente combaciare le sue ambizioni di vittoria. Essendo uno dei migliori profili attualmente in circolazione, Zidane nel corso di quest’estate è stato accostato alle migliori squadre d’Europa, ma il suo futuro sembrerebbe possa essere a sorpresa lontano dal Vecchio Continente.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, negli scorsi giorni il francese si sarebbe sentito con un suo ex giocatore del Real Madrid, attualmente militante in Saudi Pro League, che gli avrebbe chiesto se fosse disponibile a mettersi alla guida della sua squadra per le prossime stagioni. Richiesta particolare ma soprattutto ricca, considerati i soldi che gli verrebbero offerti, e sulla quale Zidane starebbe seriamente ragionando.

Zidane in Arabia Saudita: convinto da un suo ex giocatore

Zidane potrebbe presto rientrare nella cerchia delle leggenda che lavorando in Arabia Saudita. Stando infatti a quanto riportato da Marca, l’allenatore francese sarebbe stato contatto da un suo ex giocatore, che ne avrebbe richiesto la presenza per cercare di dare una svolta tecnica, e mentale, alla squadra.

Si tratta di Cristiano Ronaldo, che dopo aver perso la Supercoppa saudita contro l’Al-Hilal, e pareggiato la prima di campionato, starebbe cercando di boicottare Luis Castro per far sedere in panchina proprio Zidane, che sa cosa significa vincere. I due si sarebbero per l’appunto sentiti telefonicamente negli scorsi giorni, con il francese che a sorpresa non avrebbe chiuso a questa possibilità, anzi, l’avrebbe accolta con grande entusiasmo pur di non rimanere un altro anno fermo.