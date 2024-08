Addio Osimhen, giornata decisiva: Romano annuncia l’incontro

Arriva la svolta di calciomercato per il Napoli per quanto riguarda la cessione di Victor Osimhen, tutto pronto per l’addio dell’attaccante nigeriano.

Attenzione al colpo di scena che può esserci da un momento all’altro perché tutti aspettano di capire quella che sarà la prossima destinazione di Victor Osimhen pronto a dire addio al Napoli da un momento all’altro e questo è un giorno decisivo per il futuro dell’attaccante nigeriano.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano per quanto riguarda la scelta del calciatore che si trova da mesi completamente bloccato. Il Napoli, intanto, ha fatto i suoi acquisti ed è pronto a fare la sua stagione senza Osimhen che ora ha pochissime ore per trovare l’accordo giusto.

Infatti, al momento il Napoli ha quasi chiuso il mercato in entrata e Osimhen ora ha ansia di trovare la giusta sistemazione. L’attaccante nigeriano adesso ha soltanto pochissimi giorni considerando che il mercato chiuderà il 30 agosto in Europa o dovrà poi provare a trovare un’intesa in Arabia Saudita, che però il suo agente ha smentito.

Calciomercato Napoli: Osimhen venduto, la scelta

Intanto, il Napoli ha l’accordo in Arabia Saudita per la vendita di Osimhen a 70 milioni di euro, ma non c’è la volontà del giocatore di andare in questo momento della sua carriera a giocare lì, l’alternativa è in Europa ma ci sono pochissime ore prima che chiuda il mercato per le big.

Infatti, saranno decisivi i prossimi e ultimi giorni di mercato per Osimhen che ha già l’intesa col PSG ma il Napoli rifiuta le offerta a ribasso del club parigino, entra di scena quindi ora il Chelsea che ha un principio di accordo con il club di De Laurentiis per oltre 70 milioni di euro e dovrà ottenere il sì del giocatore.

Ormai il Napoli non è più ostaggio di Osimhen e si è capovolta la situazione. Ora il giocatore e il suo agente o convinceranno il PSG a portare l’offerta richiesta dal Napoli di De Laurentiis o dovrà valutare se accettare il Chelsea, l’Arabia Saudita o restare addirittura una stagione ai margini del progetto del Napoli.

Intanto, con il PSG che sembra aver mollato la presa ora resta solo il Chelsea in Europa ma senza partecipazione alla Champions a cui Victor teneva tanto. Come confermato dall’esperto Fabrizio Romano oggi ci saranno nuovi contatti tra Osimhen e il Chelsea con un incontro con il suo agente che può essere quindi decisivo per il via libera definitivo.