Calciomercato, hanno preso Perez: giocherà in una big

Dopo l’ottima scorsa stagione, Nehuen Perez è prossimo a compiere in questo calciomercato il definitivo salto di qualità in carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’Udinese starebbe definendo gli ultimi dettagli della cessione del difensore argentino, pronto a vestire la maglia di una delle squadre più importanti e vincenti d’Europa. La fumata bianca, comunque, dista ancora qualche milione, ma l’impressione è che le parti possano trovare un punto di incontro al più presto, anche perché il giocatore starebbe spingendo per questo trasferimento.

Per questo motivo la giornata di oggi potrebbe essere decisiva, con i due club che si sarebbero dati appuntamento nel pomeriggio per cercare di chiudere una bozza di accordo.

Hanno preso Nehuen Perez: giocherà in una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nehuen Perez, che con ogni probabilità non vestirà più la maglia dell’Udinese a partire da questa stagione. Il migliore fra i friulani oramai da anni, il difensore argentino è finito nel mirino di una delle squadre più importanti d’Europa, proprio alla ricerca in questo calciomercato di un giocatore con le sue caratteristiche.

Non stiamo parlando del Napoli, che comunque lo scorso inverno è stato davvero vicinissimo dal tesserarlo, bensì di una squadra che nella prossima stagione giocherà la Champions League, particolare che a questo punto potremmo definire fondamentale, visto che avrebbe condizionato, e non poco, la decisione finale di Nehuen Perez. Come al solito, soprattutto quando si ha a che fare con operazioni del genere, è sempre meglio andarci cauti prima di parlare di affare fatto, anche perché persisterebbe una distanza di qualche milione fra i due club, ma l’impressione è che se non sarà oggi, sarà allora domani il giorno dell’accordo definitivo.

Stando dunque a quanto riportato da mondoudinese.it, Nehuen Perez è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Porto del presidente André Villa-Boas.

Affare fatto per Perez: affare da 20MLN

Si avvicina un’altra possibile cessione per l’Udinese dopo quella di Lazar Samardzic, ovvero quella di Nehuen Perez. Già nel mirino del Napoli lo scorso gennaio, il difensore argentino potrebbe ora finire a giocare in Portogallo, al Porto per l’esattezza.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di mondoudinese.it, le parti sarebbero al lavoro proprio in queste ore per cercare di colmare la distanza di 5 milioni di euro che al momento le divide dalla fumata bianca. Il Porto ne offre 15, l’Udinese rifiuta e ne chiede 20, ma nonostante questo la tensione è ancora bassa e la fiducia di raggiungere un accordo è alta, con Perez che nel suo piccolo starebbe spingendo per far sì che questa affare vada in “Porto”.