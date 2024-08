Calciomercato: Osimhen resta in Serie A, colpo per lo Scudetto

In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti e lascia di stucco. Victor Osimhen è pronto a salutare il Napoli ma resta comunque in Serie A. E’ lui il colpo per lo Scudetto, con la tifoseria che è pronta ad infiammarsi per le sue giocate e le sue accelerazioni. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Tra i nomi più chiacchierati di questa sessione di calciomercato non si può non annoverare il nigeriano. Come è noto ormai a tutti, è in uscita dal Napoli, ma fin qui la politica societaria ed alcune scelte sia del ragazzo che del club non pienamente condivisibili hanno reso impossibile il suo addio.

Nelle ultime ore si sta parlando in maniera sempre più insistente di un suo passaggio al Chelsea, con una apertura da parte del ragazzo anche alla soluzione saudita. Insomma, nei prossimi tre giorni sarà verosimilmente lui il grande protagonista del mercato. In tal senso, però, emerge una pista a sorpresa. Può, infatti, restare in Serie A per puntare ancora allo Scudetto.

Il nigeriano può restare in Serie A: colpo di scena

Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei bomber più forti in circolazione, ma ha un carattere molto particolare e per niente semplice da gestire. Non sono mai mancati, in tal senso, nella sua avventura al Napoli dei colpi di testa. Sia in campo che fuori. Ora sta per arrivare una svolta nel suo futuro.

Stando a quanto raccontato dal portale “IlSussidiario.net“, infatti, il Milan starebbe seriamente pensando di provare l’affondo per assicurarsi le prestazioni di Victor Osimhen, provando in tal modo a sfruttare la situazione insostenibile che si è venuta a creare all’interno del Napoli tra la società ed il calciatore. Andiamo a vedere le ultime.

Osimhen in Serie A: trattativa a sorpresa, le ultime

A quanto pare sarebbero già stati avviati anche dei contatti con il suo agente per capire la fattibilità dell’operazione e si tratterebbe di un modo da parte del Milan di mandare un segnale chiaro al campionato.

Sarebbe, infatti, una risposta importante da dare a Juventus ed Inter, che in avanti hanno dei goleador di assoluto valore come Vlahovic e Lautaro Martinez. Si attendono sviluppi. Osimhen al Milan, però, è una pista che accende i sogni di mercato dei tifosi rossoneri.