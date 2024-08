Napoli, slitta tutto e cambia la destinazione: il motivo

Il colpo di calciomercato di oggi è Romelu Lukaku, ma il Napoli è concentrato sull’altro acquisto dalla Premier League.

Nel corso della serata, i colleghi di Sky Sport hanno spiegato quello che è l’iter anomalo che vivrà il Napoli, al contrario di quanto sembrava essere in programma sul colpo di calciomercato in questi ultimi giorni in Serie A.

Perché gli azzurri, a differenza di quanto già fatto con Lukaku, hanno ancora da sistemare qualcosa per il centrocampista ormai ex Manchester United, che dovrà vivere una nuova esperienza in Serie A e per la prima volta lontano dalla Premier League e dai Red Devils.

Calciomercato Napoli: slitta tutto, cambio di programma

Una vita passata a Manchester, sin dalle giovanili dello United e una carriera che sta cambiando adesso. Ma c’è ancora qualcosa da sistemare.

La situazione di Scott McTominay è tutta ancora da monitorare, come fanno sapere dall’emittente satellitare che ha spiegato cosa accadrà a differenza di Romelu Lukaku, con tutto che è slittato alla mattinata del 29 agosto, in un’altra città e non più a Roma, per le visite mediche a Villa Stuart.

Il Napoli ha intenzione di sistemare alcune cose e, per farlo, dovrà cambiare destinazione. Non più a Roma, bensì a Napoli, dove si svolgerà diversamente il tutto su Scott McTominay, calciatore che vestirà la maglia del Napoli attraverso una prassi diversa sulle visite mediche con firma ufficiale e annuncio di Aurelio De Laurentiis.

McTominay al Napoli: cambia l’iter, il motivo spiegato da Sky

Sky Sport spiega dunque quale sarà il McTominay-day del 29 agosto, che non passerà per Roma. Al contrario di quanto accade di solito, McTominay non passerà per Villa Stuart, bensì direttamente dal Centro Tecnico di allenamento a Castel Volturno della SSC Napoli. Una scelta ben precisa, legata ad un iter che dovrà rispettare il Napoli per cercare di velocizzare i tempi, tesserare il centrocampista e metterlo già nelle condizioni di giocare al Diego Armando Maradona nella serata di sabato, in Napoli-Parma.

Napoli-Parma: la scelta su Lukaku e McTominay

Entrambi i calciatori, che presto saranno annunciati ufficialmente da Aurelio De Laurentiis – entro domani sera entrambi saranno ufficiali -, potranno andare in campo in Napoli-Parma. Probabilmente Antonio Conte schiererà anche Lukaku titolare e occhio perché, a sorpresa, potrebbe vedersi titolare un tridente inedito contro i crociati, vedendo Lukaku al centro e con Neres e Kvaratskhelia accanto. A centrocampo, invece, potrebbero ancora rivedersi Anguissa e Lobotka, con McTominay subentrato a gara in corso.