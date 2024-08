Frenata Gilmour: il Napoli prende un altro centrocampista

L’infortunio in casa Brighton cambia le sorti del calciomercato del Napoli, con Manna pronto a prendere un altro centrocampista.

Scatenato, il ds dei partenopei, sta completando un calciomercato che può considerarsi all’altezza delle aspettative con Conte in panchina, se si pensa alla possibilità di prendere un altro centrocampista oltre al già arrivato McTominay, dopo la chiusura di Lukaku – per entrambi si aspetta solo l’ufficialità – e gli altri acquisti già piazzati in precedenza.

Si è registrata, nel corso delle ultime ore, una frenata brusca sull’affare che porta a Billy Gilmour. L’infortunio ha complicato le cose, ma il Napoli non si farà trovare impreparato. Un calciatore, in uscita dal club di Serie A, potrebbe rappresentare l’occasione a sorpresa per il Napoli, che si ritroverebbe con uno dei centrocampi più forti in campionato, all’altezza per lo Scudetto 2024/2025.

Calciomercato Napoli: frenata Gilmour, il motivo

Il motivo della frenata su Gilmour riguardano i problemi interni avuti dal Brighton perché il nuovo acquisto, che era stato preso proprio per sostituire il calciatore che sarebbe finito al Napoli.

L’infortunio di O’ Riley, calciatore che sarà fuori per un lungo periodo, obbliga il Brighton a trattenere il calciatore che non finirà più al Napoli.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, si è registrata una brusca frenata sull’operazione del Napoli. Club azzurro che, quest’oggi, è coinvolto nella giornata dedicata a McTominay, in un momento caldissimo che si sta vivendo a Napoli, considerando che nella giornata di mercoledì tutto si è impegnato per Big Rom, per poi occuparsi quest’oggi del centrocampista scozzese.

Napoli, niente Gilmour: virata su un altro centrocampista

La virata sarà su un altro centrocampista perché, secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttomercatoweb, si riapre la possibilità dello scambio tra il Napoli e la Fiorentina per i cartellini di Amrabat e Folorunsho. Il calciatore marocchino rientrava nelle idee del Napoli sin da quando vestiva la maglia dell’Hellas Verona, ma alla fine scelse di andare a Firenze. Prima la Fiorentina e poi il Manchester United, nell’esperienza che ha condiviso con Scott McTominay. Adesso, i due, potrebbero ritrovarsi al Napoli. Occhio, in ogni caso, anche ad una seconda ipotesi che farebbe letteralmente impazzire i tifosi del Napoli.

Colpo a centrocampo: il Napoli non resterà impreparato

Non si farà trovare impreparato il Napoli, qualora dovesse effettivamente saltare Billy Gilmour per il centrocampo azzurro. Tant’è che si valuta anche l’ipotesi di Rabiot, calciatore che però al momento risulterebbe troppo dispendioso – economicamente parlando, per l’ingaggio -, considerando già l’arrivo di McTominay e la posizione ingombrante di Anguissa e Lobotka. Ma con Rabiot vorrebbe dire centrocampo da Scudetto, ancora di più di quanto lo sarebbe con Amrabat ad alternarsi in mezzo al campo.