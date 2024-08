Addio Osimhen: è fatta, confermato chi pagherà la clausola

La notizia è confermata direttamente dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano che racconta tutto sul futuro di Victor Osimhen pronto a dire addio al Napoli.

Era da mesi che aspettavano questo momento i tifosi azzurri e la dirigenza partenopea, per poter avere maggiore libertà sul mercato in entrata, ma alla fine è accaduto che il tutto si concretizzerà proprio in queste ore finali di calciomercato.

E’ pronto a lasciare Napoli Osimhen per una nuova sistemazione che gli possa garantire una ricca offerta economica e anche ambizioni diverse per il futuro.

Ora arriva la notizia che riguarda quello che sarà il futuro del giocatore pronto a mettersi in gioco con una nuova squadra e in un progetto differente da quello che stava portando avanti nel Napoli dove dice addio da protagonista dopo lo scudetto vinto e il premio di capocannoniere di Serie A di soltanto 1 anno fa. Ora però c’è una notizia molto importante per Osimhen.

Calciomercato Napoli, Osimhen pronto all’addio

Proprio in queste ore i diretti interessati sono in volo per chiudere la trattativa nelle ultime ore di mercato e permettere anche al Napoli di fare gli ultimi acquisti. Ci sono conferme importanti che riguardano la possibilità di andare a definire l’affare già nella giornata di oggi per Osimhen.

Attenzione a quello che potrebbe dunque accadere adesso, perché il PSG che aveva un accordo per Osimhen non ha accontentato il Napoli che ora è pronto a vendere il giocatore nigeriano ad una nuova società. Nelle ultime ore si sono fatte avanti in maniera concreta il Chelsea e l’Al Ahli.

A quanto pare, sono in viaggio in Italia una delegazione dell’Al Ahli come confermato da Fabrizio Romano per ottenere il sì definitivo di Osimhen. Ricca offerta economica al giocatore che ha già accettato lo stipendio, ma chiedeva una clausola rescissoria per permettergli di tornare in Europa.

Detto, fatto. L’Al Ahli ha accontentato Osimhen che avrà una clausola per poter tornare in Europa anche dopo pochi mesi visto che su di lui resta vivo l’interesse di grandi club d’Europa. Colloqui diretti nelle prossime ore che possono sbloccare ufficialmente l’affare.

Osimhen andrà in Arabia Saudita all’Al Ahli per circa 70 milioni di euro che saranno versati nelle casse del Napoli, quasi la metà rispetto la clausola che aveva imposto ADL mesi fa. Poi per tornare in Europa pagheranno una clausola i club che saranno disposto a puntare su Osimhen. Vedremo alla fine chi riuscirà a prenderlo in futuro e quale sarà la cifra.