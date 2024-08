Napoli, emergenza Conte: chiesto un nuovo colpo a centrocampo

Ancora poche ore per terminare alla grande il calciomercato in casa Napoli. Emergenza Conte, ora serve un innesto di qualità a centrocampo

Dopo l’ufficialità di Romelu Lukaku si aspetta quello dello scozzese Scott McTominay arrivato poche ore da Manchester. Nuovi acquisti di livello internazionale per il Napoli targato Antonio Conte, ma non è finita qui. L’allenatore leccese ha chiesto un nuovo colpo a centrocampo: la situazione non è delle migliore, è emergenza totale.

La dirigenza partenopea vuole accontentare ancora una volta l’allenatore del Napoli con innesti di qualità. Il presidente De Laurentiis si è affidato completamente a Conte per riportare la squadra azzurra in alto dopo il decimo posto. Ecco l’intreccio a centrocampo con nuovi colpi in arrivo in maglia azzurra: frenesia pura per chiudere il nuovo affare sensazionale. Saranno ore decisive, le ultime in casa azzurra, per regalare nuove gioie ai tifosi partenopei pronto a festeggiare il nuovo arrivo a centrocampo.

Napoli, affare a centrocampo: Conte ha chiesto un nuovo sacrificio ad ADL

Pochi minuti fa lo stesso Conte ha parlato in conferenza stampa mostrando nel finale un po’ di insofferenza per quanto riguarda il calciomercato. A centrocampo la coperta è corta a causa dell’intreccio sul fronte mercato nelle ultime ore: conosciamo tutta la verità.

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio, ma le ultime ore di mercato sono tutte da vivere. Soltanto 24 ore prima di chiudere ogni affare: la dirigenza partenopea vorrebbe ancora regalare un laterale e un centrocampo di livello internazionale a Conte.

Secondo i vari rumors di calciomercato il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente per il nuovo colpo a centrocampo. Gaetano è in procinto di volare in Sardegna per vestire nuovamente la maglia del Cagliari, mentre Folorunsho è pronto a tornare a vestire la maglia della Lazio dopo le giovanili in biancoceleste.

Ora Conte ha chiesto un nuovo colpo dopo le due cessioni in mediana: Amrabat sarebbe il profilo ideale per una mediana a due, ma a causa dello stipendio importante la pista che porta a Rabiot è totalmente da abbandonare.

Attualmente c’è emergenza totale in quella porzione di campo: Gilmour è saltato completamente dopo l’infortunio di O’Riley appena arrivato al Brighton. Serve un’alternativa ideale a Lobotka per arrivare ad un sostituto all’altezza. Ore frenetiche per scegliere il miglior profilo nella zona mediana di campo perfetta per scendere in campo fin dalle prossime sfide di campionato.