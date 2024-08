Pace Giuntoli-De Laurentiis: colpo last minute, domani in città

Il Napoli e la Juventus stanno definendo un ultimo colpo di mercato, domani sarà in città: con questo affare torna il sereno tra i dirigenti.

Gli azzurri e i bianconeri stanno provando a completare le rispettive rose nel miglior modo possibile. Mancano poco più di 24 ore alla fine del calciomercato e per questo motivo ora la situazione si sta riscaldando e sta diventando sempre più interessante: ora sono a colloquio Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis per completare l’affare last minute.

Il calciomercato regala sempre molte sorprese e la situazione tra Juventus e Napoli sta diventando sempre più incandescente e domani il calciatore sarà in città.

Calciomercato: stretta di mano Napoli-Juventus

Gli ultimi giorni di mercato stanno diventando sempre più interessanti, con i colpi che possono essere chiusi con molta fretta per regalare ai rispettivi allenatori gli ultimi nomi utili al proprio modo di fare calcio. Le due squadre si presentano alla nuova stagione con animi di rivalsa rispetto a quello che è stato il recente passato: la Juve vuole provare a vincere lo Scudetto e il Napoli vuole tornare tra le prime della classe.

Lo scorso anno fu impegnativo anche dal punto di vista dialettico: tra De Laurentiis e Giuntoli ci furono delle schermaglie per il passaggio del dirigente in bianconero. Ma ora può finalmente tornare il sereno, grazie al mercato.

Secondo le ultime notizie di mercato, Napoli e Juventus stanno colloquiando per chiudere un colpo importante nell’ultimo giorno di mercato.

Napoli, colpo a centrocampo: arriva dalla Juventus

Il Napoli e la Juventus possono accordarsi per un altro colpo di mefcato, probabilmente l’ultimo in entrata per gli azzurri che, però, non vogliono smettere di regalare sorprese e sorrisi al proprio pubblico. Oggi il Napoli ha chiuso due colpi sensazionali come McTominay e Lukaku ma Conte vuole ancora qualche volto nuovo per avere maggiori certezze di buona riuscita.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, Napoli e Juventus stanno provando a chiudere per Arthur Melo. Il calciatore brasiliano è in uscita dai bianconeri, non trova spazio con Thiago Motta e cerca spazio ancora in Serie A. Antonio Conte avrebbe voluto Billy Gilmour del Brighton ma il club inglese ha bloccato la trattativa per l’infortunio di Matt O’Riley.

Il Napoli ha imbastito la trattativa con la Juve per Arthur oggi e sta chiudendo velocemente il suo acquisto in prestito secco.

Arthur in prestito al Napoli: cosa manca per chiudere

Il Napoli vuole Arthur in prestito dalla Juventus. I bianconeri hanno aperto al suo addio anche in questa modalità per far spazio nelle liste e provare a chiudere altri colpi in entrata. Ora la trattativa è realmente in via di definizione ma ci sono gli ultimi dettagli da limare.

Il centrocampista guadagna 6 milioni lordi e la Juventus parteciperà al pagamento dello stipendio: al momento balla circa un milione tra domanda e offerta. Con 4 milioni lordi il Napoli lo regala a Conte in prestito secco.