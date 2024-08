Calciomercato Napoli, triplo colpo l’ultimo giorno: c’è una sorpresa

Chiudono con un vero e proprio show il mercato del Napoli il direttore sportivo Giovanni Manna con i suoi collaboratori e il presidente Aurelio De Laurentiis.

Non ha per nulla intenzione di fermarsi il Napoli che è pronto a chiudere altri grandi acquisti grazie a quella che sarà la cessione di Victor Osimhen che per 100 milioni di euro circa lascerà il club partenopeo, finanziando totalmente il mercato azzurro.

Ci sono aggiornamenti, infatti, su quelli che saranno i movimenti del Napoli che sta chiudendo ancora altri acquisti. La società ha deciso di affondare il colpo per alcuni giocatori proprio nelle ore finali di mercato e arriveranno gli annunci nelle prossime ore.

Attenzione a quello che può quindi accadere da un momento all’altro con la partenza di Osimhen che è destinato a dire addio in queste ore tra Chelsea e Al Ahli che aprirebbe al Napoli la possibilità di prendere altri giocatori per completare la rosa di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli: triplo colpo last minute

Napoli scatenato in queste ultime ore di calciomercato perché la società è pronta a definire i migliori accordi possibili con altri giocatori che possano dare maggiore qualità alla rosa azzurra che vuole competere nuovamente per obiettivi importanti.

Secondo le ultime notizie che arrivano adesso il Napoli è pronto a fare un colpo più che importante per migliorare la rosa davvero e cercare di ridurre il gap con le altre rivali in Italia per il momento cercando di tornare nell’Europa che conta il prima possibile.

Si vocifera che la partenza di Osimhen sarà decisiva per lasciar intervenire ADL e Manna ancora sul mercato in entrata con 3 calciatori pronti a sbarcare in azzurro. Pare che il Napoli abbia deciso di affondare il colpo su dei giocatori davvero importanti e gli accordi sono ormai vicini.

Occhio alla scelta strategica azzurra, con il Napoli che annuncerà 3 acquisti proprio in queste ultime ore dell’ultimo giorno di mercato estivo. Si tratta di due centrocampisti e un esterno di centrocampo.

Il primo nome è quello di McTominay già in città che dopo le visite mediche sarà ufficiale, poi un altro centrocampista con il sogno Gilmour ma che è bloccato dal Brighton e spunta a sorpresa quindi Arthur. L’esterno di centrocampo sarà uno tra Ebimbe, Zappacosta e Dedic. Occhio però che non possa arrivare anche una scelta davvero a sorpresa con un altro colpo anche in difesa.