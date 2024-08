Napoli: Folorunsho in uno scambio, nome a sorpresa

Il nome di Folorunsho continua ad essere al centro del calciomercato. Possibile uno scambio con una squadra. Ecco tutti i dettagli

Folorunsho pedina di scambio per il Napoli? È una delle ipotesi di queste ultime ore. Si è parlato molto di Vecino, Amrabat, ma non è da escludere la possibilità di un nome a sorpresa entro la mezzanotte. Non si hanno certezze e si attende ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

La Lazio resta sicuramente la grande favorita in questa corsa considerando la partenza di Cataldi proprio in direzione Fiorentina. Viola che hanno preso anche Bove, ma non è da escludere che possano tornare con forza anche su Folorunsho per completare la rosa a disposizione di Palladino considerando la partenza di Amrabat. E in questo caso non è da escludere la possibilità di uno scambio con il Napoli.

Calciomercato Napoli: via Folorunsho, ipotesi scambio

L’eventuale arrivo di Vranckx potrebbe portare la Lazio a non sondare il terreno per Folorunsho e a questo punto l’ex Bari e Reggina potrebbe ritornare un obiettivo importante per la Fiorentina. La Viola sta rivoluzionando la rosa e il centrocampista del Napoli rappresenta una possibilità sicuramente importante considerando anche la necessità da parte di Palladino di dover aumentare la qualità della squadra per non trovarsi davanti ad un campionato difficile.

E secondo Alessandro D’Aria la Fiorentina potrebbe decidere di mettere sul piatto il profilo di Kayode per convincere il Napoli a far partire Folorunsho. Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Palladino e i partenopei sono alla ricerca di un esterno destro. Sicuramente il classe 2004 nasce come un terzino, ma in passato ha ricoperto anche il ruolo del quinto a centrocampo e per questo motivo si potrebbe ragionare sulla base di uno scambio secco anche se non sarà semplice.

La trattativa non è assolutamente semplice da portare a termine per diversi motivi. Ma il Napoli potrebbe comunque fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione. Vedremo se nelle prossime ore si potrà arrivare ad una fumata bianca oppure si opterà su altri obiettivi.

Mercato Napoli: Folorunsho tra Lazio e Fiorentina

La Lazio e la Fiorentina insistono per Folorunsho in queste ultime ore di calciomercato. Ci attendiamo un testa a testa importante con il Napoli che potrebbe approfittare di questa situazione per magari regalarsi un esterno destro. Ragionamenti in corso e decisioni che saranno prese nel giro di davvero poco tempo.