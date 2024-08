Napoli, Lukaku ha chiesto di non giocare: notizia UFFICIALE

Sistematosi per questa stagione, si è subito finiti a polarizzazione su Lukaku per via della decisione che avrebbero preso in questi giorni.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante avrebbe chiesto di essere escluso dalla lista dei convocati per i prossimi impegni della squadra. I tifosi, considerata l’importanza che ha il belga all’interno degli schemi dell’allenatore, sono inevitabilmente rimasti a bocca aperta, anche perché mai se lo sarebbero aspettati da un giocatore con questa carisma e leadership.

Eppure la notizia nelle scorse ore è anche diventata ufficiale, con Lukaku che è stato accontentato dall’allenatore venendo escluso dalle prossime partite in programma della squadra.

Lukaku ha chiesto di non giocare, e non lo farà: decisione UFFICIALE

Neanche il tempo di farle placare che Romelu Lukaku ha subito fatto partire una nuova ondata di polemiche per via della decisione che avrebbe presto in questi giorni. Dopo un’estate piuttosto complicata, l’attaccante belga si è finalmente accasato al Napoli tornando a lavorare con il suo mentore, il suo “allenatore preferito”, Antonio Conte.

Inutile dire che le condizioni con le quali l’ex Roma si è presentato a Napoli non sono ottimali, ma è inevitabile visto e considerato che avrà fatto poco e niente di campo nel corso di questi mesi, nonostante si sia comunque allenato in disparte per farsi trovare eventualmente pronto al momento del bisogno. Adesso però c’è bisogno di azzerare tutto e ripartire da zero, ed è anche per questo che Lukaku avrebbe chiesto all’allenatore di non giocatore.

Una presa di posizione contestabile ma che è stata ampiamente accolta dal commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco, che nella diramazione dei convocati per i prossimi impegni dei Diavoli Rossi contro Israele e Francia, ha lasciato fuori proprio il neo attaccante del Napoli, che avrà così l’opportunità di rimanere a Castelvolturno e lavorare insieme ai suoi compagni per amalgamarsi col gruppo ed entrare piano piano in condizione.

Lukaku non vuole giocare: la reazione di Conte

Romelu Lukaku ha chiesto di rimanere fuori dai convocati del Belgio per rimanere a Napoli ed allenarsi per rientrare in condizione da subito dopo la sosta. Una decisione del genere non ha potuto fare altro che inorgoglire e rendere felice Antonio Conte, che nel corso della conferenza stampa di ieri ha lasciato intendere che a partita in corso contro il Parma l’attaccante belga potrebbe tornargli utile.

A conferma il fatto che Lukaku abbia difatti rifiutato il Belgio per il Napoli lo stesso CT dei Diavoli Rossi Domenico Tedesco, che in conferenza stampa ha spiegato che l’idea sarebbe arrivata dal giocatore. Queste le sue parole riprese dai colleghi di tuttonapoli.net: “Ha appena concluso il suo trasferimento al Napoli. Adesso vuole concentrarsi su quello”.