Osimhen-Napoli: “Qualcuno va in galera”, annuncio di Fabrizio Romano

A Napoli è scoppiato il caso Victor Osimhen: la situazione sul suo futuro sta portando a clamorosi e inaspettati problemi.

L’attaccante nigeriano sta vivendo un momento estremamente complesso che può rovinare completamente tutto quello che di positivo era accaduto fino a questo momento. Per tutta l’estate si è parlato del suo addio per cifre incredibili ma fino all’ultimo giorno di mercato non è mai arrivato alcun accordo. Il 30 agosto è stata, ovviamente, la giornata più calda di tutte perché si era giunti a un punto di scelte definitive.

Osimhen vuole lasciare il Napoli e gli azzurri vogliono la cessione del nigeriano: il suo addio può far rinvigorire le casse del club e non creare problemi di bilancio.

Grana Osimhen: rottura totale con il Napoli

Tra Napoli e Osimhen è rottura totale. L’attaccante nigeriano è stato certamente uno dei migliori campioni del club azzurro negli ultimi anni e uno dei grandi protagonisti della vittoria dello Scudetto con Luciano Spalletti. A dicembre ha firmato il rinnovo con il Napoli ma era già tutto pronto per la sua cessione in questo mercato estivo.

Nella giornata di oggi Osimhen aveva raggiunto l’accordo con l’Al-Ahli per il trasferimento in Arabia Saudita a cifre record ma poi i due club non hanno trovato l’accordo e quindi al momento è tutto bloccato.

Osimhen aveva chiesto al Napoli di liberarlo e ora è furioso con De Laurentiis: c’è stata la rottura totale e definitiva.

Osimhen contro il Napoli: annuncio di Fabrizio Romano

Tra Osimhen e il Napoli finisce malissimo. Il calciatore ha voluto fortemente la cessione sin dai primi giorni di mercato e ora aveva raggiunto un accordo clamoroso con l’Al-Ahli a 40 milioni di euro a stagione per 4 anni. Inizialmente il club saudita aveva offerto ai partenopei 80 milioni di euro più bonus ma De Laurentiis ha chiesto di aumentare la cifra di almeno altri 5 milioni.

Fabrizio Romano nel suo podcast sul mercato ha sconvolt tutti i tifosi rivelando che i nervi sono stati tesissimi per molte ore, e si è arrivati anche a situazioni molto forti.

“Ho ricevuto un’altra chiamata sul fronte Osimhen, se dico quello che sta accadendo qualcuno va in galera”. Ora tutto è nelle mani del Napoli e dell’agente Roberto Calenda che stanno cercando una soluzione last minute.

Osimhen verso il Chelsea: le ultime

Napoli e Al-Ahli non hanno ancora raggiunto l’accordo economico per Victor Osimhen. Il calciatore ha deciso di andare via e sarebbe pronto ad accettare la meta saudita pur di non restare fermo per diversi mesi.

Secondo quanto riferisce il giornalista Godson Iyiosa ora il Chelsea e il Napoli stanno chiudendo l’accordo ed è una corsa contro il tempo: tutto concordato, mancano solo le firme.