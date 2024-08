Colpo di scena: convocato e reintegrato in rosa, ribaltone Conte

Il colpo di scena in casa Napoli arriva dopo la chiusura del mercato: Conte, dopo la rottura col giocatore, lo reintegra in rosa.

Succederà già nella sfida col Parma quando, alla lettura delle formazioni, comparirà addirittura il nome del calciatore che, dopo il rinnovo firmato precedentemente con il Napoli, aveva praticamente visto il suo addio tra i rumors di calciomercato tant’è che lo stesso Conte lo aveva messo fuori rosa, nei primi tre impegni stagionali tra campionato e Coppa Italia.

La situazione ha vissuto un vero e proprio ribaltone, col giocatore che non solo è stato reintegrato ufficialmente, ma sarà pure convocato da Antonio Conte per la sfida contro il Parma. Un reintegro nella lista che vedrà il giocatore tra i principali protagonisti della SSC Napoli 2024/2025, a sorpresa, con Conte in panchina.

Conte ribalta tutto: reintegrato in rosa a sorpresa

Erano circolati alcuni rumors circa la rottura tra l’allenatore e il calciatore, alla fine le cose sono cambiate col reintegro in rosa a sorpresa.

Nella giornata di ieri si è consumato l’ultimo giorno di calciomercato, con alcune questioni che vedono ancora la possibilità della separazione di Osimhen e di altri calciatori, a causa del calciomercato internazionale che non è ancora chiuso definitivamente, ma che è comunque agli sgoccioli.

Un calciomercato che, oltre alla separazione di Osimhen, ha visto protagonisti anche altri calciatori che alla fine hanno avuto permanenza in azzurro. Ma clamorosamente uno tra questi, dopo esser stato ad un passo dall’addio, è stato inserito nella lista ufficiale dei convocabili in Serie A, tant’è che sarà pure convocato in Napoli-Parma.

Napoli: Conte cambia idea e convoca il “fuori rosa”

Il colpo di scena arriva per voce diretta della SSC Napoli che, tesserando il calciatore lo reintegra in rosa. Si tratta di quello che risultava essere un separato in casa dopo il rinnovo e dopo il mancato addio, con destinazione alla Lazio, Micheal Folorunsho. Dopo il mancato arrivo alla Lazio, come si è vociferato nel corso di tutta l’estate, alla fine sarà l’alternativa di lusso nel centrocampo del Napoli. E, nella sfida contro il Parma, andrà in panchina.

La lista ufficiale della SSC Napoli 2024/2025

Quella che segue, è la lista ufficiale dei tesserati per la Serie A, della SSC Napoli.

Over 22 Elia Caprile

Amir Rrahmani

Alessandro Buongiorno

Juan Jesus

Mathias Olivera

Leonardo Spinazzola

Pasquale Mazzocchi

Stanislav Lobotka

Frank Anguissa

Billy Gilmour

Scott McTominay

MICHEAL FOLORUNSHO

David Neres

Khvicha Kvaratskhelia

Cyril Ngonge

Romelu Lukaku

Giovanni Simeone

Over 22 formati in Italia Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Giacomo Raspadori

Matteo Politano

Over 22 formati nel club Nikita Contini

Alessio Zerbin

Under 22