Napoli, arriva uno svincolato se Osimhen va in Arabia

Fino al 2 settembre la situazione Osimhen potrebbe sempre sbloccarsi, col Napoli pronto a sfruttarla al meglio per rinforzarsi ulteriormente.

Stando alle ultime notizie, infatti, nella speranza che l’attaccante nigeriano voli via verso l’Arabia Saudita, Aurelio De Laurentiis avrebbe già messo gli occhi su diversi giocatori svincolati, profili che per esperienza potrebbero decisamente fare al caso di Antonio Conte. Ovviamente c’è sempre prima da sbloccare la situazione Osimhen, ma l’impressione è che la dirigenza azzurra possa decidere di muoversi a prescindere così da completare e rinforzare una volta e per tutte, anche fuori dai tempi stabili, la formazione dell’allenatore salentino, che sembrerebbe aver fatto il nome di un suo ex giocatore.

Per un Osimhen che esce, c’è uno svincolato che entra

Il futuro di Victor Osimhen è sempre più lontano da Napoli, quindi il nigeriano o decide di accettare l’offerta saudita e andarsene in Saudi Pro League, o il rischio di rimanere rilegato una stagione intera neanche in panchina, ma in tribuna, è alto, per certi versi anche altissimo per come è partita la relazione con Antonio Conte.

Forse solo un’ammissione di scuse potrebbe cambiare le carte in tavola, ma può mai il Napoli reggere a bilancio due stipendi importanti come quelli di Osimhen e Lukaku senza neanche le competizioni europee? La risposta è no, ed è per questo che De Laurentiis stesso, nonostante sia stato colui il quale abbia fatto saltare l’accordo con l’Al-Ahli per soli 5 milioni, stia spingendo affinché la pista saudita si riapra per il nigeriano. L’eventuale uscita dell’attaccante potrebbe poi eventualmente permettere al Napoli di mettere a segno un altro colpo, ma ovviamente dalla lista degli svincolati, con Conte che già avrebbe messo nel mirino una sua ex conoscenza.

Questa mattina Il Corriere dello Sport ha fatto un po’ il resoconto sui nomi dei giocatori attualmente senza squadra più importanti, con Serge Aurier che senza ombra di dubbio rientra fra questi. Ivoriano, ex PSG, Tottenham e Villarreal, il classe ’92 potrebbe essere la soluzione ai problemi del Napoli sulla destra, fascia di competenza di Aurier che nel corso della sua carriera si fatto notare come uno dei migliori nel suo ruolo.

Dalla destra alla difesa: tutti i nomi in chiave Napoli

Serge Aurier potrebbe essere una soluzione per il Napoli, ma non l’unica. La lista degli svincolati è zeppa di nomi importanti, e considerando il fatto che Antonio Conte sia alla ricerca anche di un nuovo difensore centrale, non è da escludere che, sempre con l’uscita di Osimhen, si possa decidere di puntare su più profili oltre ad Aurier.

Su tutti, ovviamente, Mats Hummels e Mario Hermoso, i due piani richiesti dell’estate ma che alla fine nessuno è riuscito ad ingaggiare. E chissà che questo nessuno possa trasformarsi in Napoli, con Conte che potrebbe sfruttare il suo appeal per convincere almeno uno dei due a vestire la maglia azzurra questa stagione.