Nuova vita per Osimhen: arriva l’annuncio di Manna

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? La fine del mercato ha bloccato le ambizioni del centravanti nigeriano, che sognava di trasferirsi in un top club europeo. Ecco quale sarà la sua prossima avventura.

Legato al Napoli da un contratto fino a giugno 2026, con un ingaggio monstre da quasi 10 milioni a stagione, il calciatore pesa tantissimo sul bilancio del club che fino all’ultimo ha tentato di trovare un accordo per venderlo.

Adesso, i tifosi si domandano quale sarà il futuro di Osimhen a Napoli. C’è una novità che arriva direttamente dal direttore sportivo Giovanni Manna, che è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli Parma.

La fine del calciomercato in Italia ha chiuso le porte alla partenza di Victor Osimhen, che è rimasto legato al Napoli.

Il nigeriano, nonostante tutto, è rimasto a libro paga di Aurelio De Laurentiis.

Adesso in tanti si chiedono cosa ne sarà del destino del nigeriano, che ha ancora la possibilità di trasferirsi in Araba Saudita visto che il mercato nella Saudi Pro League è ancora aperto.

Ovviamente, prima bisognerà trovare l’accordo con il Napoli che dovrà dare il via libera per la sua partenza.

Intanto, il ds Manna ha rivelato dei dettagli importanti che riguardano proprio Osimhen e il Napoli.

Addio Napoli: arriva l’annuncio su Victor Osimhen

Giovanni Manna ha rotto il silenzio e rivelato i dettagli che riguardano la situazione di Victor Osimhen.

Il centravanti nigeriano, che fino all’ultimo ha tentato di lasciare il Napoli, alla fine è rimasto deluso dalle sue aspettative di trasferirsi in un top club. Nessuna società, infatti, in maniera concreta ha tentato di strappare il calciatore agli azzurri.

Il Chelsea, alla fine, ha fatto un blitz per prenderlo anche se non c’erano le condizioni visto che il calciatore non aveva raggiunto l’accordo economico con i Blues.

Adesso, cosa farà Osimhen al Napoli? A svelare tutto è Manna.

Intervista Manna a Dazn: ecco l’annuncio su Osimhen

“Situazione abbastanza chiara, riguardo Victor Osimhen. Aveva espresso, fin dall’ann scorso, la sua intenzione di non proseguire l’esperienza a Napoli. Noi lo abbiamo accontentato. Abbiamo ricevuto l’offerta, pensavamo di aver chiuso l’affare per la sua cessione ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Noi abbiamo fatto degli investimenti importanti in attacco, con Romelu Lukaku, ed abbiamo deciso di tenere sia Raspadori che Simeone”.

Osimhen fuori rosa? Dalle parole di Manna arriva l’indizio.

“Proseguiremo sulla linea di coerenza, lui non vuole continuare a Napoli e noi abbiamo fatto altre scelte sul mercato. Quale futuro per Osimhen? Ci sono tante opzioni, il mercato è ancora aperto in alcune nazioni. Arabia Saudita? Non penso andrà lì in questa sessione”.