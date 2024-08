Osimhen fuori rosa, non c’entra il mercato: il vero motivo

La situazione legata a Victor Osimhen ha del clamoroso e rischia di generare parecchie polemiche con il Napoli: la verità sull’estate.

L’attaccante nigeriano ad oggi non ha ancora trovato una squadra che possa soddisfare le sue richieste economiche e le sue ambizioni sportive e quindi è rimasto al Napoli. In una lunga estate di trattative e di incertezze si è arrivati al 30 agosto – ieri, giorno di chiusura del mercato italiano – con le incertezze a farla da padrona fino all’ultimo minuto di mercato.

Il nigeriano voleva andare in Premier League ma non ha trovato terreno fertile e ora il suo rapporto con il Napoli è deteriorato al punto di rompersi definitivamente.

Napoli, scelta ufficiale: Osimhen finisce fuori rosa

Il futuro di Osimhen è tutto da scrivere ma al momento c’è una sola certezza: non giocherà più per il Napoli. Antonio Conte non lo ha mai avuto a disposizione sin da quando ha preso l’incarico da allenatore degli azzurri e non intende reintegrarlo in rosa ora che la sua permanenza pare scontata.

Romelu Lukaku è il sostituto di Osimhen: l’attaccante belga è arrivato pochi giorni fa e ha deciso di indossare la maglia numero 9, proprio lasciata “libera” dall’ex Lille.

Osimhen è finito fuori rosa con il Napoli. L’annuncio ufficiale è arrivato dal sito della Lega Calcio che ha pubblicato la lista dei 25 calciatori a cui Antonio Conte si affiderà per la stagione 2024/25 e tra questi non compare l’attaccante nigeriano.

Osimhen fuori rosa: non c’entra il mercato

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di escludere Osimhen dalla lista della Serie A. Ciò significa che fino a gennaio l’attaccante nigeriano potrà allenarsi a Castel Volturno, ma evidentemente in orari separati rispetto agli altri calciatori e non potrà mai disputare una partita ufficiale.

Il vero motivo non è legato solo al calciomercato ma anche agli atteggiamenti che Osimhen ha avuto nei confronti del Napoli e dell’intera società. Ieri, durante l’ultimo giorno di mercato, c’è stato un alterco dai toni troppo accesi che ha portato alla decisione di escludere definitivamente Osimhen.

Il Napoli ha deciso di utilizzare il pugno duro in seguito agli atteggiamenti irrispettosi avuti dal nigeriano nei confronti dei dirigenti azzurri, con a capo Aurelio De Laurentiis che non intende perdonare nessun atto del genere.

Osimhen si allenerà con la Primavera

Victor Osimhen si allenerà con la Primavera. È questa la decisione del Napoli per l’attaccante nigeriano che ha deciso di essere ceduto ma, insieme al suo agente Roberto Calenda, non è mai riuscito a portare un’offerta soddisfacente sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis.

Fino a gennaio si allenerà con i giovani del Napoli, nell’attesa di una nuova squadra che voglia puntare su di lui e che possa garantirgli i suoi standard calcistici ed economici.