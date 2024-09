Caso Osimhen, “negato” il 9 a Lukaku: svelato il motivo

Victor Osimehn è fuori dalla rosa del Napoli del 2024/25 e non ha ancora trovato una nuova squadra: ma ora può cambiare di nuovo tutto.

Il bomber nigeriano è al centro di un grosso caos visto che tutti si aspettavano il trasferimento al PSG o al Chelsea e in extremis anche in Arabia Saudita ma così non è stato e quindi ora è fermo e “senza squadra” visto che il Napoli ha scelto di affidarsi a Romelu Lukaku per la stagione 2024/25.

Nella giornata di ieri si era sviluppata la notizia della maglia numero 9 per Romelu Lukaku ma poi il campo ha svelato la verità: il bomber belga ha scelto la maglia numero 11, con cui ha già trovato il primo gol.

Osimhen escluso dalla rosa del Napoli: le ultime

Il mercato in Arabia Saudita finirà nella giornata di domani e per Victor Osimhen non ci sono chance di trasferimento nel campionato medio-orientale. Il nigeriano è rimasto al Napoli ma da fuori rosa, visto che non è stato inserito nei 25 di Antonio Conte che ha scelto di usare il pugno duro per evitare ritorsioni all’interno dello spogliatoio.

Ora la situazione è da tenere sotto controllo perché almeno fino a gennaio resterà fuori dai giochi e dovrà lavorare con il suo agente per trovarsi una nuova soluzione.

Secondo le ultime notizie l’esclusione di Victor Osimhen dal Napoli potrebbe nascondere una sorpresa inaspettata che riguarda anche Lukaku.

Osimhen fuori rosa ma la 9 è stata negata a Lukaku

L’esclusione di Osimhen dalla rosa del Napoli non ha permesso comunque a Romelu Lukaku di indossare la maglia numero 9. Si era parlato di questa possibilità anche perché il sito della Lega Calcio aveva annunciato questa decisione, ma così non è stato. Come mai?

Forse perché, come riferisce Calcio&Finanza, esiste la possibilità di rientrare nella lista dei 25. L’elenco definitivo sarà pubblicato oggi, e comunque il Napoli può effettuare due cambi fino a fine stagione senza limiti di tempo.

Il regolamento sulle liste della Serie A è molto chiaro in questo senso. “Le società in qualsiasi momento della stagione sportiva, possono apportare le seguenti variazioni all’elenco dei 25 calciatori: sostituzione, per una sola volta nella stagione, fino ad un massimo di due calciatori (diversi dal portiere) con altri due calciatori (indifferentemente, calciatori già tesserati per il club o calciatori neo-tesserati)”.

Napoli, Conte categorico con Osimhen

Antonio Conte non reintegrerà Victor Osimhen in rosa. Ieri dopo la partita contro il Parma l’allenatore leccese è stato molto chiaro al riguardo, annunciando la volontà di lasciare tutto inviariato circa l’attaccante nigeriano.

Osimhen è fuori rosa e si allenerà solo con la Primavera per i prossimi 4 mesi, in attesa dell’arrivo di gennaio e della possibilità di trovare un nuovo club da cui ripartire.