Infortunio e tempi lunghi: il colpo grazie al mercato ancora aperto

L’infortunio cambia le cose, col calciomercato che è ancora aperto e che permetterà tale operazione in uscita.

È l’idea a sorpresa che svelano sull’ex obiettivo di calciomercato in Serie A e del Napoli, Mauro Icardi, che si è visto più volte accostato in Italia e proprio al club prima allenato da Luciano Spalletti e poi da Antonio Conte.

La contorta notizia arriva dalla Turchia e riguarda il Napoli, per quella che è una soluzione che si sta valutando in queste ore, dopo l’infortunio che vede protagonista il centravanti e che potrebbe sbloccare una situazione molto complessa.

Infortunio per l’attaccante: cambia il mercato, è ancora aperto

Cambia il mercato, con l’opzione che riguarda Icardi, per la notizia che arriva dalla Turchia secondo la quale, col calciomercato ancora aperto anche se in Serie A è chiuso.

Attraverso una soluzione a sorpresa, per quanto accaduto nel corso della giornata, come annunciato in Turchia.

Perché dopo l’infortunio potrebbe sbloccarsi l’affare in prestito, in quello che verrebbe visto come un sogno vero e proprio di fine estate, per il calciomercato del Galatasaray. E la situazione riguarda sia Dries Mertens che il Napoli, che risolverebbe in un sol colpo così la propria situazione.

Problema risolto col prestito: l’infortunio porta al sogno di calciomercato

L’infortunio di Mauro Icardi obbligherà l’argentino ad uno stop forzato di almeno sei settimane. E per non restare senza punta, con la voglia di non sfigurare contro le rivali del Besiktas e non solo in Turchia, occhio alla follia di mercato improvvisa che potrebbe piazzare il Galatasaray.

Il club, conscio della situazione con Victor Osimhen, potrebbe pagare l’ingaggio del calciatore nigeriano per tenerselo stretto un anno soltanto in un prestito secco, con la possibilità di “risolvere” così la situazione al Napoli. Perché, in tal senso, De Laurentiis non pagherebbe più i 10 milioni di euro da dover versare in stagione al nigeriano che è praticamente un separato in casa. Osimhen, a quel punto, diventerebbe un partner d’attacco di “Ciro” Mertens, con il belga che se dovesse convincere Osimhen ad accordarsi con il Galatasaray per almeno un anno, risolverebbe così da lontano il problema in casa azzurra.

Quando chiude il calciomercato in Turchia? Il club ci pensa con Icardi

Il calciomercato in Turchia chiude in una data diversa da quello italiano, tant’è che ci sono ancora possibilità di vedere una cessione dalla Serie A alla Super Liga in Turchia. Il Galatasaray, così come gli altri club in Turchia infatti, potrebbero piazzare colpi di calciomercato fino al 13 settembre, data della chiusura della sessione estiva.