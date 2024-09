Osimhen scaricato dall’Al-Ahli: cambia il suo futuro a Napoli

Ieri sera Romelu Lukaku non ha assolutamente fatto rimpiangere Victor Osimhen, rimasto oramai solo in attesa che il suo destino si compia.

L’attaccante nigeriano doveva lasciare Napoli in questo calciomercato, ma gli attriti fra De Laurentiis, il suo agente e l’Al-Ahli hanno fatto saltare questo trasferimento che ora potrebbe costare caro al numero 9 azzurro, che rischia seriamente di rimanere rilegato in tribuna per una stagione intera se le cose non dovessero cambiare da qui alle prossime 24 ore, ovvero quando chiuderà il calciomercato anche in Arabia Saudita.

L’impressione, però, è che oramai la situazione rimarrà questa, anche perché come il Napoli, anche l’Al-Ahli avrebbe scaricato Victor Osimhen.

Osimhen è rimasto solo, l’ha scaricato anche l’Al-Ahli

Importanti e sembrerebbe essere definitive novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, dimenticato in fretta dai tifosi del Napoli dopo la prestazione sontuosa offerta all’esordio da Romelu Lukaku contro il Parma. Il belga non ha fatto assolutamente rimpiangere il 9 nigeriano, che ora rischia seriamente di rimanere una stagione rilegato in tribuna, lui che è stato più volte decantato, soprattutto dall’agente, come il calciatore africano dell’anno nonché come uno dei primi 20 classificati al pallone d’oro.

Riconoscenze importanti che rendono merito al lavoro fatto da Osimhen in questi anni a Napoli, ma che adesso non valgono praticamente nulla se consideriamo il fatto che Antonio Conte non ci ha messo praticamente nulla a rimpiazzarlo, anzi, è quasi come se non avesse mai realmente avuto bisogno. Per salvare non tanto la carriera, ma la stagione, il nigeriano deve andare entro la giornata di domani, con l’Arabia Saudita che resta l’unica meta plausibile, eppure anche in medio oriente il numero 9 azzurro sarebbe stato scaricato.

In una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social e non, infatti, l’Al-Ahli, club nel corso di questo calciomercato ha seguito e trattato Osimhen, ha presentato Ivan Toney come nuovo numero 9 della squadra, facendo così arenare la possibilità di ingaggiare il nigeriano, per il dispiacer del ragazzo e di Aurelio De Laurentiis.

Svolta a sorpresa nel futuro di Osimhen: cambia tutto

La mancata cessione di Osimhen potrebbe stravolgere completamente i piani dalle parti di Castelvolturno. Fino a domani, giorno della chiusura del calciomercato in Arabia Saudita, è giusto aspettarsi di tutto, ma l’impressione è che oramai il nigeriano sia destinato a rimanere a Napoli, ma da separato in casa.

Questa situazione, però, potrebbe non andare giù ad Antonio Conte, che stando a quanto riportato da La Repubblica, potrebbe optare per una decisione a sorpresa. Stando al quotidiano, infatti, l’allenatore potrebbe decidere di reintegrare in rosa Osimhen in caso di mancata cessione in extremis, ma questo scenario è di difficile, se non addirittura impossibile, realizzazione considerato il fatto che la volontà del numero 9 è un’altra.