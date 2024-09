Rapina dopo Napoli-Parma: svelato il bottino

Disavventura per un giocatore del Napoli, che è stato derubato al termine della partita di campionato contro il Parma.

La vittoria contro i crociati, arrivata in rimonta grazie a Lukaku e Zambo Aguissa, ha fatto esplodere di gioia il Maradona con i tifosi che hanno acclamato i propri beniamini fino all’uscita della squadra dallo stadio.

Tre punti importanti che arrivano dopo una settimana intensa, ricca d’attesa da parte di Conte che alla fine è stato accontentato sul mercato. A far scalpore, però, è un altro episodio che è avventuo a fine gara.

Infatti, un big del Napoli è stato rapitano a Fuorigrotta. Ecco cosa è successo.

David Neres rapinato dopo Napoli Parma, orologio rubato

Dopo la fine della partita il calciatore del Napoli, prima di tornare all’Hotel Parker’s, è stato rapinato da due malviventi che si sono avvicinati con una pistola al lato sinistro dell’auto, ed hanno intimato il giocatore di consegnare gli oggetti più preziosi.

Successivamente, i due ladri sono fuggiti sulla loro moto. Una vera e propria disavventura per il giocatore, che è stato scosso da questo spiacevole episodio.

A confermare di ciò anche il racconto della moglie, che sui social ha rivelato altri dettagli su questo episodio.

Rapina dopo Napoli Parma: ecco cosa è successo al big della squadra

In evidente stato di shock, il calciatore è ritornato nella sua residenza all’Hotel Parker’s.

Ad attenderlo c’erano anche alcuni tifosi, che erano pronti a strappare un selfie o un autografo dal calciatore che ha preferito tornare in stanza visto che era ancora scosso dall’accaduto.

Arrivato a Napoli da poche settimane, Neres ha già conquistato il popolo azzurro visto che in soli 35 minuti giocatori ha già messo a segno 2 assist.

Purtroppo, la rapina subita da David Neres non ha permesso ai tifosi di salutare il nuovo beniamino. Il brasiliano, infatti, non era nelle giuste condizioni per firmare autografi ai supporters del Napoli.

Cosa hanno rubato a Neres?

Secondo le prime indiscrezioni, pare che i ladri abbiano preso al calciatore l’orologio Rolex. Ecco il messaggio della moglie dell’esterno brasiliano.

Rapina a Neres, arriva il racconto della moglie

Grande spavento per David Neres, rapinato all’esterno dello stadio Maradona dopo la sfida di campionato contro il Parma. I ladri hanno distrutto il vetro del van, su cui viaggiava il calciatore che stava per tornare in albergo insieme alla moglie.

L’ex Benfica ha consegnato il proprio orologio ai malviventi, che si sono dati alla fuga. La moglie di Neres, Kira Winona, ha confermato sui social l’accaduto.

“David vuole chiedere scusa ai tifosi che lo aspettavano all’esterno dell’Hotel. Mentre stava per lasciare lo stadio, dopo la partita, degli uomin in moto hanno distrutto l’auto e l’hanno rapinato, minacciandolo con armi”.