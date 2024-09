Caos totale, il Napoli e Osimhen finiscono in tribunale: il motivo

Continua a tenere banco dalle parti di Castelvolturno la questione relativa a Victor Osimhen, sempre più in combutta col Napoli.

Messo fuori rosa da Antonio Conte, l’attaccante nigeriano doveva sperare di andare via in questo calciomercato, con l’Arabia Saudita ultima ancora di salvezza, ma qualcosa nelle trattative con l’Al-Ahli prima, e De Laurentiis poi, sono andate male facendo arenare quest’operazione. Adesso il numero 9 azzurro vive una situazione da separato in casa che potrebbe avere risvolti ancora peggiori a fronte di quanto sarebbe trapelato nelle ultimissime ore.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli ed Osimhen potrebbero addirittura finire in tribunale nei prossimi mesi se le cose non dovessero migliorare.

Osimhen e il Napoli in tribunale: il motivo

La stupenda relazione fra il Napoli e Victor Osimhen non poteva finire peggio. L’eroe del terzo scudetto azzurro ha infatti avuto un comportamento, dallo scorso dicembre ad oggi, che l’ha portato da essere praticamente odiato dalle persone che l’ha osannato e sostituito come se nulla fosse, quasi come se lui non avesse contato nulla nella storia partenopea.

Per salvare un po’ la faccia (e la carriera) il nigeriano in questo calciomercato doveva provare ad andare via, con l’Arabia Saudita che sembrava potesse essere una meta a lui gradita, ma alla fine si è ritrovato bloccato a Napoli in una situazione piuttosto delicata da gestire. Se le cose non dovessero cambiare fra qualche mese, Osimhen rischia davvero di buttare all’area un anno della sua carriera, ma le cose potrebbe andare addirittura peggiorando, considerando il fatto che il 9 nigeriano ed il Napoli potrebbero addirittura finire in tribunale.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Repubblica, De Laurentiis potrebbe non avere pietà verso Osimhen e citarlo addirittura in giudizio difronte al Collegio Arbitrale nel momento in cui, in un futuro prossimo, anche se più remoto, l’attaccante dovesse rifiutarsi di scendere in campo non rispettando i termini contrattuali che lo legano alla società sportiva calcio Napoli almeno fino al 30 giugno 2026.

Osimhen contro tutti: Conte con cambia idea

La relazione fra il Napoli ed Osimhen potrebbe finire anche peggio di quanto già non stia facendo, anche perché il club partenopeo potrebbe citare in giudizio l’attaccante nigeriano difronte al Collegio Arbitrale nel momento in cui quest’ultimo si rifiutasse di scendere in campo qualora venisse richiamato.

L’impressione, però, è questo scenario sia più remoto che prossimo, anche perché nonostante La Repubblica abbia riaperto a quest’incredibile possibilità, ovvero al rientro in campo di Osimhen, l’impressione è che difficilmente Antonio Conte potrebbe tornare sui suoi passi e riaggregare in rosa l’attaccante nigeriano, anche perché lo stesso quotidiano è stato piuttosto chiaro questa mattina: “Conte spera di non vedere mai più Osimhen nel suo Napoli”.