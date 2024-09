Futuro Kvaratskhelia: ha già un accordo, convinto dal papà

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sta diventando un argomento centrale per il Napoli dopo il caos Osimhen: ha già un nuovo accordo.

L’attaccante georgiano è al centro del progetto Conte a differenza di quanto accaduto con Osimhen in questa rovente estate che ha portato solo tante discussioni e l’apertura di un vero e proprio caso mediatico. Ora con il nuovo corso dovrà portare serenità in tutto l’ambiente ma molto preso potrebbe aprirsi un nuovo caso, legato a Khvicha Kvaratskhelia.

Il numero 77 del Napoli è il miglior calciatore a disposizione di Antonio Conte e già nelle prime tre partite ha dimostrato tutto il suo valore, tra giocate sensazionali e una maturità maggiore rispetto all’anno scorso.

Futuro Kvaratskhelia: ha preso una decisione

Khvicha Kvaratskhelia è certamente la stella più brillante del Napoli di Antonio Conte. L’attaccante georgiano sta raggiungendo livelli molto importanti che hanno già portato a grossi interessamenti dall’estero, tutti respinti da Aurelio De Laurentiis nella rovente estate appena conclusa.

La situazione legata al futuro dell’attaccante georgiano, però, è da tenere sotto controllo perché nei prossimi mesi si potrebbe tornare a parlare di lui in chiave futuro e i tifosi sono molto preoccupati.

Secondo le ultime notizie, Khvicha Kvaratskhelia ha già preso una decisione sul suo futuro e non intende tirarsi indietro.

Kvaratskhelia firma un nuovo accordo

Il Napoli vuole costruire il futuro intorno al talento di Khvicha Kvaratskhelia. In estate ci sono stati forti interessamenti del PSG, pronto a ricoprirlo d’oro ma Antonio Conte ha convinto il georgiano a restare e a continuare la sua crescita in maglia azzurra.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Kvaratskhelia ha un accordo con il Napoli per firmare il rinnovo di contratto. Nonostante le lusinghe del PSG e gli incontri con il padre e l’agente, il calciatore resterà in azzurro convinto e felice della scelta ormai presa di continuare il suo percorso italiano. Anche secondo il padre, Badri, è l’opzione giusta, almeno per un altro anno, prima di spiccare definitivamente il volo.

Kvaratskhelia firmerà il rinnovo con il Napoli nelle prossime settimane. Ora è diventato papà e potrà dimostrare una maturità maggiore anche in campo, proprio come chiede Antonio Conte che vuole un gruppo coeso e pronto a sacrificarsi al 100% per tornare a vincere.

Rinnovo Kvaratskhelia: cifre e dettagli

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia è ormai cosa fatta. L’attaccante georgiano è pronto a prendersi il Napoli e a diventare uno dei calciatori più pagati della rosa, subito dopo Romelu Lukaku. Firmerà un rinnovo fino al 2029, legandosi agli azzurri per i prossimi 5 anni.

Le cifre del rinnovo di Kvaratskhelia sono presto dette: accordo da 5 milioni più bonus per accontentare le richieste sue e dell’entoruage ed evitare di aprire un nuovo caso Osimhen che sarebbe estremamente deleterio.