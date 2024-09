Osimhen, accordo con il Galatasaray: a gennaio andrà in una big

Il trasferimento al Galatasaray di Osimhen è solo momentaneo, l’attaccante per gennaio ha già un accordo con la big. Ecco tutti i dettagli.

I turchi hanno deciso di regalarsi Victor Osimhen, con la consapevolezza di perderlo fra qualche mese visto che il calciatore ha inserito nel contratto con i turchi una clausola particolare.

Ecco le ultimissime riguardo il destino del bomber nigeriano, che a sorpresa ha deciso di accettare la proposta del Galatasaray. Pur di lasciare Napoli, Osimhen per i prossimi mesi giocherà con la maglia dei giallorossi. Ma c’è un particolare che fa alzare un polverone e rischia di compromettere il futuro del calciatore, ecco tutti i dettagli.

Una situazione difficile gestita malissimo dall’agente di Victor Osimhen, che in tre mesi non è riuscito a portare una proposta importante al Napoli.

E così, negli ultimi giorni di mercato si è arrivati allo scontro con gli azzurri che alla fine non hanno ceduto né al Chelsea e né in Arabia Saudita il calciatore che è rimasto a libro paga del Napoli e fuori rosa.

Una situazione solo momentanea, visto che alla fine le parti hanno deciso di accordarsi per favorire il calciatore che non poteva permettersi di restare fermo per quattro mesi.

Così, last minute si è trovato l’accordo per la cessione in prestito al Galatasaray di Osimhen che per gennaio ha già altri piani per la sua carriera.

Clausola Osimhen: a gennaio dirà addio al Galatasaray

Un trasferimento a tempo, quello di Osimhen al Galatasaray. Infatti, secondo quanto riportato dai media turchi, il calciatore ha deciso di inserire una particolare clausola all’interno del nuovo contratto con i turchi, che pagheranno per intero l’ingaggio del calciatore.

Il Napoli non ricava nessun beneficio economico da questa operazione, solo il riparmio dell’ingaggio da oltre 8 milioni a stagione. Inoltre, il club di Aurelio De Laurentiis ha preteso la firma sul rinnovo di contratto fino al 2027, un modo per avere maggiore controllo sul calciatore in vista della prossima stagione.

Ma per gennaio la situazione dovrebbe già sbloccarsi. Infatti, dalla Turchia sono sicuri dell’addio di Osimhen nel mercato invernale: dieci big sono già state pre allertate per prendere l’attaccante ad un prezzo low cost.

Osimhen al Galatasaray: svelata la clausola

Il Napoli ha deciso di vendere al Galatasaray Osimhen. I turchi, secondo quanto riportato da A Spor, hanno deciso di accontentare le pretese del nigeriano. Infatti, nel contratto che sarà siglato con la squadra giallorossa, è presente una clausola che permette ad Osimhen di lasciare il Galatasaray a gennaio in caso di offerta di una di queste dieci squadre indicate da Victor.