Osimhen al Galatasaray sblocca il mercato: colpo grosso a zero

Il Napoli prepara il colpo grosso a zero grazie alla cessione di Victor Osimhen in prestito al Galatasaray.

Ha più volte denunciato il problema, Antonio Conte, persino nella sua ultima intervista dopo la vittoria contro il Parma, nel post-partita della rimonta che ha trovato il suo Napoli, con le reti di Lukaku e Anguissa.

La vicenda Osimhen ha complicato le cose per il calciomercato del Napoli, di una rosa che Antonio Conte ha definito ancora incompleta. E il riferimento si sa, è tutto legato al ruolo di esterno e di difensore centrale, ma le cose stanno per cambiare grazie all’addio proprio di Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray.

Osimhen al Galatasaray cambia le carte in tavola: la notizia

La notizia dell’ultima ora è dell’imminente arrivo di Victor Osimhen al Galatasaray, centravanti nigeriano che sarà accolto come un Re ad Istanbul, dopo quanto di straordinario fatto con la maglia azzurra.

Lo Scudetto in azzurro e poi una vicenda non proprio felice con il Napoli, a causa di un contratto da 10 milioni che adesso vedrà addirittura il suo rinnovo, fino al 2027, per poi lasciare in prestito secco il Napoli per trasferirsi al Galatasaray di Dries Mertens.

Come avevamo anticipato già nella serata di ieri, Victor Osimhen è l’idea a sorpresa per il Galatasaray, che si sta concretizzando oggi. E risparmiare i 10 milioni netti a stagione, per De Laurentiis, permetterà al club un ultimo grande colpo dalla lista degli svincolati, per sistemare un Napoli da Scudetto che sarà per Antonio Conte, completando così la sua rosa.

Osimhen al Galatasaray e rosa completa per Conte: cambia tutto al Napoli

Cambia tutto al Napoli, grazie all’affare che porta Osimhen al Galatasaray. Portarlo in prestito in Turchia vorrà dire stipendio interamente pagato dal club di Istanbul, alleggerendo così il tetto ingaggi del club azzurro. E dei 10 milioni risparmiati, potrebbero esserne presi in parte alcuni per il gran colpo dalla lista degli svincolati che potrebbe portare al ruolo di difensore centrale. Se da una parte c’è Hermoso, che è stato lasciato andare alla Roma, il Napoli potrebbe invece inserirsi su Mats Hummels. Il centrale di difesa, adatto per la difesa a tre e di enorme esperienza da poter aggiungere alla già forte squadra di Antonio Conte, sarebbe il colpo da novanta che farebbe felice Antonio Conte.

Due idee per completare la rosa del Napoli grazie a Victor Osimhen

Grazie a questa cessione a titolo temporaneo, il Napoli potrebbe prendere un nuovo difensore. Arriverebbe Mats Hummels, che al momento pare abbia rifiutato la Roma, senza dimenticare la possibilità di andare su Joel Matip, ex Liverpool ancora a caccia di una nuova squadra e che potrebbe appunto fare al caso del Napoli di Antonio Conte.