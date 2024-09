Calciomercato: è fatta per Manolas, grande ritorno in Italia

Arriva l’annuncio da Sky Sport riguardo il ritorno in Italia di Kostas Manolas che è pronto a giocare di nuovo in Serie A con il suo ex club.

Ci sono importanti aggiornamenti che arrivano in queste ultime ore perché ci sono ancora tante squadre molto attive in questi giorni per definire gli affari e provare a chiudere gli ultimi colpi di mercato, con alcune società che stanno approfittando del mercato svincolati per ingaggiare alcuni giocatori ancora liberi.

Anche stesso in Italia ci sono alcuni club disposti ad affondare il colpo e per questo motivo si parla della possibilità di andare a chiudere per alcuni di questi giocatori. Ci sono importanti notizie che riguardano la possibilità di prendere Manolas per un club di Serie A.

Arriva la notizia in queste ultime ore del ritorno di Kostas Manolas di nuovo in Serie A. Dopo aver vestito brevemente in questi mesi la maglia della Salernitana, dopo aver già giocato con Roma e Napoli per gran parte della carriera, adesso è pronto di nuovo il suo ritorno.

Calciomercato Serie A: Manolas pronto a tornare in Italia

Ci sono delle concrete notizie che arrivano e riguardano la possibilità di rivedere di nuovo in Serie A Manolas che ha avviato i contatti con un’altra squadra in Italia. Il difensore centrale greco è svincolato ad oggi dopo quanto accaduto con la Salernitana.

Ora è davvero possibile rivedere di nuovo in Serie A Manolas pronto a firmare con un club italiano con cui ha già giocato nella sua carriera per diversi anni, perché arrivano notizie importanti. Perché adesso c’è la seria possibilità di vedere di nuovo il giocatore greco in campo nel campionato italiano.

La notizia è confermata dai colleghi di Sky Sport che parlano della possibilità di vedere Manolas di nuovo in Serie A con la maglia della Roma. Il centrale greco esperto è da diversi anni fuori dal calcio che conta, eccetto gli ultimi mesi passati alla Salernitana.

Dopo la recente esperienza alla club campano, ora è di nuovo svincolato Manolas e disposto a tornare alla Roma. Sempre secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbero stati anche dei contatti in corso tra Roma e Manolas nelle ultime ore per una sua seconda avventura nella Capitale.

Attenzione al possibile annuncio che può arrivare già nelle prossime ore tra Manolas e la Roma.