Napoli, è di nuovo polemica: tutti contro De Laurentiis

Il Napoli di Antonio Conte sta riprendendo il cammino positivo ma la nuova decisione di De Laurentiis sta causando altre polemiche.

Gli azzurri hanno vinto le ultime due partite di campionato e si sono rimessi in carreggiata per seguire le orme di Inter e Juventus che avevano già sognato l’allungo dopo la prima giornata di campionato. Ora la situazione in casa Napoli sta cambiando in positivo, con tante situazioni che Conte è riuscito a gestire e a rimettere in ordine e con la mano di De Laurentiis che ha deciso di investire nonostante le difficoltà economiche a cui si poteva andare incontro.

Ora che è tornato il sereno nello spogliatoio, però, la situazione tra De Laurentiis e i tifosi è ancora turbolenta e rischia di portare ulteriore caos.

Tifosi contro De Laurentiis: svelato il prossimo colpo di mercato

L’inizio del Napoli di Antonio Conte è stato un po’ complesso: le difficoltà sono state mostrate tutte e subito e alla prima sconfitta c’è stata subito la “rivolta” contro il presidente. Ma poi qualcosa si è mosso e la società, immobile per oltre un mese, ha deciso di accontentare le richieste dell’allenatore.

Antonio Conte si è lamentato apertamente con la stampa prima e dopo la sconfitta con il Verona e da quel momento De Laurentiis ha deciso di dare una sterzata decisiva al mercato, portando al tecnico tutti i calciatori desiderati.

Secondo le ultimen notizie, però, ora c’è di nuovo caos in casa Napoli per una scelta a sorpresa di De Laurentiis sul futuro del club.

Napoli, rinnovo Meret: tifosi indispettiti

Il Napoli ha appena iniziato un nuovo corso ma con ancora molti calciatori del recente passato. Tra questi c’è anche Alex Meret, uno dei miglliori in campo nella sfida contro il Parma e anche decisivo nella gara di Coppa Italia contro il Modena con ben due rigori parati.

A quanto pare Meret ha convinto Antonio Conte e tutto lo staff del Napoli, tanto da meritarsi il rinnovo di contratto. Il presidente De Laurentiis stravede per il portiere friulano e ha fissato un appuntamento con Federico Pastorello, agente del numero 1 azzurro, per prolungare il contratto.

La scelta del rinnovo di Meret, però, non piace a moltissimi tifosi che vorrebbero un cambio tra i pali al termine della stagione. Non reputano Meret un portiere all’altezza delle aspettative e per questo motivo la notizia del prolungamento ha creato ulteriori dissapori via social contro il patron azzurro.

Rinnovo Meret: cifre e dettagli

Il rinnovo di Alex Meret con il Napoli è solo questione di tempo. Le prossime settimane saranno decisive per la firma sul nuovo accordo che legherà il friulano al Napoli fino al 2027, quindi prolungando di un ulteriore anno rispetto al contratto attuale.

Meret guadagna circa 1 milione a stagione e con il rinnovo potrebbe raddoppiare il suo ingaggio, con una parte fissa e una legata ai bonus che potrebbero essere molto remunerativi.