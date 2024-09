Osimhen rompe il silenzio: il gesto che non è piaciuto ai tifosi

È arrivato, alla fine dell’estate, il momento delle parole di Victor Osimhen, che ha rotto il silenzio dopo la difficile estate in azzurro.

Da separato in casa, ha vissuto un’estate che ha condizionato il mercato del Napoli che adesso, riuscendo a compiere un’operazione in uscita last-minute, è riuscito pure a conservare il valore di mercato del calciatore grazie al rinnovo e poi al prestito. Ma le parole non sono piaciute ai tifosi che, nel corso di questa notte, hanno preso d’assalto il profilo social del nuovo club del calciatore, criticando le stesse parole usate del nigeriano, al suo arrivo ad Istanbul.

“Dicevi le stesse cose per noi”, scrive qualche tifoso tra i diversi che hanno commentato così il video dell’arrivo al Galatasaray, con le parole d’amore per il popolo dei giallorossi, da parte di Victor Osimhen.

Osimhen rompe il silenzio dopo il suo addio al Napoli: fuori la verità

Fuori la verità su Osimhen, è quella che vogliono i tifosi del Napoli, che sembrano già essersi schierati con De Laurentiis e la gestione di Manna e della SSC Napoli.

Basta leggere i commenti apparsi sotto al video di presentazione di Osimhen che, appena sbarcato ad Istanbul e in piena notte, ha commentato il suo passaggio dal Napoli al club turco, “dimenticandosi” del suo ormai ex club, ma del quale è ancora legato contrattualmente.

Anzi, i tifosi del Napoli si chiedono come sia possibile che ancora Osimhen non abbia lasciato alcun saluto ufficiale dopo gli anni passati in azzurro e uno Scudetto che ha cambiato per sempre sia la storia del club che del calciatore stesso.

Niente saluto al Napoli e parole amare: cosa ha detto Osimhen ad Istanbul

Ha rilasciato le prime dichiarazioni, che non sono piaciute ai tifosi del Napoli, per quanto concerne il suo arrivo ad Istanbul. Perché Osimhen ha dichiarato di aver ricevuto un amore così travolgente come mai prima, nelle seguenti dichiarazioni: “Adesso sto bene, mi sento bene. Ho ricevuto un accoglienza incredibile, un’atmosfera assurda. Non vedo l’ora di cominciare e di vedervi tutti allo stadio, siete fantastici. Chissà cosa succederà quando segnerò. Ho sentito Mertens, è un bravo ragazzo. Ho parlato con lui prima del mio arrivo qui, ci siamo trovati a Napoli ed è stato tra i primi ad accogliermi. Sono eccitato per essere qui”.

Il Napoli ha “vinto” sulla questione Osimhen: il motivo

Nonostante le “colpe” da dividere, tra Napoli e Osimhen per la gestione sulla cessione che non ha permesso di incassare i soldi attraverso i circa 80-90 milioni di euro, adesso gli azzurri hanno risolto temporaneamente una questione non da poco. Perché il Napoli, con la cessione in prestito al Galatasaray, si trova a non pagare più l’ingaggio enorme del calciatore, allontanandolo da Castel Volturno, lì dove avrebbe creato problemi di malumore interni ed esterni allo spogliatoio, proprio per l’ingaggio enorme che percepiva, senza giocare, a differenza dei vari fuoriclasse dell’undici di Antonio Conte.