Grave incidente e dramma per l’ex portiere azzurro: condizioni critiche

Critiche le condizioni, che sono state svelate nel corso della serata per quanto successo nel dramma familiare all’ex portiere del Napoli.

La notizia di cronaca è arrivata nel corso del pomeriggio, con i diversi media Nazionali che hanno raccontato la vicenda che riguarda l’ex numero uno azzurro che, tra i pali del Maradona, non ha trovato le sue fortune nonostante l’annata da Scudetto.

Il portiere ex Napoli e attuale estremo difensore del Palermo in Serie B è coinvolto in quella che è una brutta notizia di cronaca, con le condizioni gravissime che riguarderebbero il dramma familiare suo personale, per la notizia che circola ormai da qualche ora. Il signor Sirigu è ricoverato all’ospedale di Sassari in gravissime condizioni, come riportano direttamente dall’edizione online de La Repubblica.

L’ex portiere del Napoli coinvolto in un dramma familiare: è successo oggi

È successo oggi e la speranza è che possano arrivare buone notizie nella serata del 4 settembre per la ripresa della vittima che è attualmente ricoverata presso l’ospedale di Sassari.

Come raccontato dai media, c’è stato un gravissimo incidente in moto che ha coinvolto l’uomo che, nato nel 1956, sta ora lottando tra la vita e la morte dopo l’incidente frontale di questo pomeriggio, in sella alla sua moto.

Si tratta di Adriano Sirigu, padre dell’ex portiere del Napoli, coinvolto proprio oggi in un bruttissimo incidente e che vede l’uomo ora ricoverato in gravi condizioni a Sassari

Incidente stradale: cos’è successo ad Adriano Sirigu

Coinvolto in un’incidente, Adriano Sirigu, è attualmente ricoverato a Sassari. E quest’oggi, in uno scontro frontale, c’è stato un incidente tra una moto – era lui in sella alla stessa – e un camion della Protezione Civile. Il tutto è successo sulla strada Posada-Siniscola, precisamente nel Nuorese, in un incidente che manda in apprensione tutta la famiglia di Sirigu. Il mondo del calcio e la redazione di UltimeCalcioNapoli si stringono attorno alla famiglia di Sirigu, mandando un messaggio di forte speranza per la ripresa della vittima coinvolta nell’incidente.

Incidente in moto: com’è avvenuto l’incidente

L’incidente in moto con Adriano Sirigu protagonista dello stesso è avvenuto nel corso della mattinata, con la fuga di notizie di quest’oggi e la prognosi riservata dello stesso uomo, padre dell’ex Nazionale, PSG e Napoli, Salvatore Sirigu. Era in sella alla sua motocicletta BMW, come raccontano i media dalle ricostruzioni. Impatto violentissimo quando, in uno scontro frontale con un camion, è crollato a terra. Trasportato d’urgenza con un elicottero, Sirigu è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre le fratture del violento impatto e attualmente non sarebbero ancora arrivate notizie ben precise circa le condizioni di salute dell’uomo di 68 anni.