Svolta nel futuro di Kvara: firma un contratto da 7 milioni a stagione

Dopo un’estate piuttosto turbolenta, importanti novità sono arrivate in merito al futuro della stella di questo Napoli, Kvicha Kvaratskhelia.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno georgiano è pronto a consacrarsi come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo compiendo un ulteriore passo in avanti nella sua carriera. Tema caldo di questi mesi è stato il suo rinnovo con il Napoli, discorso che al momento non sarebbe stato ancora ufficialmente intavolato fra le parti. Nel frattempo, però, starebbe circolando una voce che non deve andare assolutamente sottovalutata, e che parla di un Kvaratskhelia prossimo a firmare un nuovo e piuttosto ricco contratto, diventando così uno dei giocatori più pagati del campionato.

Hanno convinto Kvara, sta firmando un nuovo contratto

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Kvicha Kvaratskhelia, che starebbe rispondendo positivamente alla cura Antonio Conte di questo inizio campionato. L’esterno georgiano, infatti, sembrerebbe essere tornato piuttosto in forma, e le ottime prestazioni fra Bologna e Parma lo confermano.

Per come è iniziata, dunque, questa si prospetta essere una grande stagione per Kvicha Kvaratskhelia, il cui nome è rimasto lì, in pianta stabile, sul taccuino delle migliori dirigenze d’Europa e del mondo. Questo avrebbe inevitabilmente mobilitato Aurelio De Laurentiis, il cui intento è ora quello di blindare il suo numero 77 con un contratto nuovo e particolarmente ricco, anche se i presupposti non sembrerebbero essere ottimali, visto che di base ci sarebbe una distanza importante, ma non siderale, da dover colmare.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, il Napoli è al lavoro per cercare di rinnovare il contratto di Kvicha Kvaratskhelia, così da blindarlo una volta e per tutte. Rinato sotto la guida conte, il georgiano è pronto a legarsi fino al 2029 al club azzurro, ma c’è un problema, che ha a che vedere con l’ingaggio, visto che il 77 chiede 7 milioni di euro a stagione, cifra che però Aurelio De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di garantirgli.

Kvara vuole 7MLN a stagione: le ultime

L’attuale scadenza nel giugno del 2027 è in questi discorsi un’arma decisamente a favore del Napoli, che non ha fretta di sedersi al tavolo delle trattative con Kvaratskhelia ed agente per parlare del rinnovo. Più i mesi passano, più il ragazzo migliora, e più però gli occhi delle migliori squadre d’Europa si fanno insistenti, col georgiano che inevitabilmente viene stuzzicato da tutto questo.

Aurelio De Laurentiis si è però convinto, vuole blindarlo, senza se e senza ma, e nonostante si parti con una distanza da colmare, il presidente del Napoli è pronto ad andare incontro al georgiano facendogli una proposta importante. L’idea del numero uno del Napoli, scrive il Corriere dello Sport, è metterlo sullo stesso piano di Lukaku: 6 milioni con i bonus, magari con ulteriori scatti a scalare negli anni e l’ipotesi di inserire una clausola rescissoria (come aveva chiesto l’entourage), con il Paris Saint Germain che da dietro le quinte continua ad osservare, interessato, la situazione. Staremo a vedere.