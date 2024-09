Infortunio e tegola: tempi lunghi, salterà pure Juve-Napoli

La notizia è arrivata per notizia ufficiale da parte del club che ha annunciato la tegola con tempi lunghi sull’infortunio.

Nel momento della sosta e con i big match di Serie A che saranno poi alle porte, c’è quello di Juve-Napoli con Thiago Motta e Antonio Conte che sperano di poter contare su tutti gli elementi della propria rosa.

Una notizia arriva direttamente dal Centro Tecnico del club e, in vista di ciò che sarà la quarta giornata e poi la sfida accesissima della quinta, con Juventus-Napoli protagoniste, c’è uno dei titolari che non prenderà parte all’impegno a causa dell’infortunio annunciato quest’oggi.

Infortunio e tempi lunghi: salterà Juve-Napoli

Salterà quasi sicuramente Juve-Napoli, per i tempi di recupero che sono stati già annunciati e che vedono il calciatore out dalle scelte del club in vista dei prossimi impegni.

Perché, oltre a dover rinunciare alla Nazionale per l’infortunio che lo riguarda, rischia di essere fuori anche per un lungo periodo, tanto da saltare alcune partite col club.

Si tratta infatti del calciatore bianconero – nuovo acquisto e titolare di Thiago Motta – che, saltando la Nazionale, resterà fuori anche per le sfide contro l’Empoli e il Napoli, in attesa di scoprire poi attraverso ulteriori aggiornamenti i reali tempi di recupero, che saranno lunghi in ogni caso.

Tempi lunghi, il club annuncia l’esito degli esami sull’infortunio

Ha così pubblicato un comunicato ufficiale, la Juventus, dopo l’infortunio del proprio calciatore. Ecco cos’ha scritto il club dopo il responso venuto fuori dal J-Medical: “Il calciatore Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare venuto fuori nel corso dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami strumentali alla struttura del J-Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli ed esami che arriveranno tra 10 giorni”. Anche al rientro dalla sosta, il calciatore sarà controllato ma a quanto pare, sicuramente i tempi saranno lunghi e salterà pure il big match Juve-Napoli.

Infortunio e cambio di formazione: come giocherà senza l’esterno in Juve-Napoli

Entrati a pieno regime, i nuovi acquisti si vedranno subito all’opera, in attesa del rientro dall’infortunio di Francisco Conceicao. Il figlio d’arte, attuale esterno dei bianconeri nella formazione titolare di Thiago Motta, non sarà a disposizione dal rientro dalla sosta. La Juve, in vista dei prossimi impegni dopo la pausa per le Nazionali, vedrà il proprio tridente probabilmente con Mbangula ancora operativo, con Nico Gonzalez e Vlahovic a completare il trittico di attaccanti per Thiago Motta.