Napoli, già bloccato il primo colpo 2025: arriva a gennaio

Colpo di scena in casa Napoli con Aurelio De Laurentiis deciso a chiudere già ora subito il primo acquisto del 2025, arriva la notizia che conferma tutto.

Il numero uno azzurro ha le idee piuttosto chiare, perché adesso ha intenzione di affondare il colpo su un nuovo giocatore che era stato già messo nel mirino nel mercato estivo ma che non è potuto arrivare a causa di quelli che sono stati i problemi del Napoli nel muoversi con totale libertà a causa della cessione di Osimhen che solo in queste ore, a mercato chiuso in Europa, ha trovato l’occasione Galatasaray in prestito.

Questo tipo di movimento, che permetterà al Napoli di risparmiare circa 6 milioni netti di ingaggio da qui a fine stagione, può portare nuovamente gli azzurri sul mercato a gennaio quando ci sarà un nuovo colpo da piazzare. Perché Antonio Conte è stato chiaro e la rosa non è stata completata, ora può arrivare l’acquisto che però desidera.

C’è un nuovo giocatore che può approdare a Napoli e può arrivare subito nel 2025 come primo acquisto di gennaio. Perché ADL vuole accontentare il proprio allenatore e con Giovanni Manna già è a lavoro per cercare di concludere l’affare con largo anticipo così da dare nei primi giorni del nuovo anno l’esterno richiesto da Conte.

Calciomercato Napoli, primo acquisto del 2025

Sembra tutto pronto per quello che sarà il nuovo acquisto della SSC Napoli determinata a completare la rosa promessa a Conte nel mercato di gennaio dopo aver avuto il problema Osimhen. Adesso un altro colpo è pronto ad approdare in azzurro e ci siamo per la svolta di ADL.

Il Napoli ha deciso di puntare su un nuovo giocatore per il mercato di gennaio così da regalare a Conte un nuovo colpo importante e mirato. Ci sono importanti novità che riguardano quello che può essere l’esterno di centrocampo a tutta fascia che può vestire la maglia azzurra, si tratta di Tchatchoua.

Il giovane calciatore 21enne si sta confermando in questo inizio di stagione un vero colpo dall’Hellas Verona che l’ha riscattato per 3 milioni e lo venderà sicuramente ad una cifra superiore. Su di lui c’è anche l’Inter ma adesso sembra pronto a definire tutto il Napoli che lo cerca da tempo.

Secondo quanto rivelato da Tmw il Napoli può anticipare l’Inter e comprare Tchatchoua che ha trovato anche la prima rete contro il Genoa nell’ultima partita di campionato.