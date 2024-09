Napoli, lite con Conte e caos: l’indizio social svela tutto

L’inizio della stagione del Napoli è stato sicuramente poco facile con molto caos che si è scatenato nello spogliatoio: arriva l’indizio social.

Ora gli azzurri hanno iniziato a macinare gioco e a vincere anche con molta sofferenza delle partite fondamentali ai fini della coesione e della convinzione del gruppo. Con tutti i nuovi innesti Antonio si sente felice e fiducioso, anche se è mancato qualche acquisto finale come ciliegina sulla torta a causa della mancata cessione di Victor Osimhen.

I mesi estivi sono stati pesanti da gestire per Antonio Conte e spesso si è venuto a creare caos e momenti di alta tensione all’interno dello spogliatoio e ora è arrivata anche la conferma via social.

Napoli, problemi con Conte: rivelata la lite

Il Napoli di Antonio Conte è tornato forse nei giusti binari e ora non deve fare altro che iniziare a pensare solo al lavoro sul campo per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali che sono presto detti: arrivare fino in fondo in Coppa Italia e riuscire a raggiungere le prime quattro posizioni in classifica in Serie A.

Non tutti i calciatori che si sono presentati a Dimaro e a Castel di Sangro hanno avuto vita facile con Antonio Conte che in alcuni casi ha dovuto usare il pugno duro per imporre la sua idea.

Secondo le notizie arrivate da ambienti vicino al Napoli si è scatenata la lite tra il calciatore e Antonio Conte e ora è stata anche confermata con un indizio social.

Lite con Conte, la foto sui social chiarisce tutto

Il metodo Antonio Conte ha mietuto subito le prime vittime in casa Napoli. Ad alcuni calciatori è stato chiarito sin dal primo giorno che non avrebbero fatto parte del progetto azzurro e in molti altri casi il tecnico ha voluto prima testare le qualità di determinati calciatori e poi ha preso la sua decisione.

Una delle questioni più delicate ma anche inaspettate ha riguardato Michael Folorunsho. Il centrocampista romano ha vissuto una stagione ottima al Verona, tanto da meritarsi il rinnovo con il Napoli, visto che Conte avrebbe voluto puntare su di lui. Poi nelle difficoltà economiche di metà estate era arrivata un’offerta importante dall’Atalanta per l’acquisto di Folorunsho e da lì si è scatenata la lite.

Folorunsho sarebbe voluto restare al Napoli ma Conte voleva il suo addio immediato per sbloccare il mercto: e a quel punto è stato messo fuori rosa fino all’ultimo giorno di mercato.

Folorunsho reintegrato: posta sui social con la maglia del Napoli

Dopo un’estate da separato in casa ora Folorunsho è stato reintegrato nel gruppo Napoli. C’è stato un confronto con Antonio Conte e un chiarimento che ha riportato l’ex Verona in gruppo, come dimostra la pubblicazione di una foto su Instagram con la maglia di allenamento.

Dopo la lite Folorunsho aveva eliminato ogni riferimento al Napoli dal suo profilo social, facendo intendere la rottura totale. Ora che ha pubblicato di nuovo sui social con la maglia del Napoli i tifosi sono tornati a sperare nel suo utilizzo in campo.