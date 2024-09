Osimhen è già di troppo al Galatasaray: può tornare subito a Napoli

Accolto ad Istanbul dal calore dei tifosi del Galatasaray quale giorno fa, Victor Osimhen potrebbe non provare mai il brivido di sentirli esultare per un suo gol.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex attaccante del Napoli sarebbe già di troppo dalle parti del RAMS Park, come confermato anche dalla netta presa di posizione di uno dei suoi nuovi compagni di squadra. Una situazione, questa, che rischia di essere complicata da gestire ancor prima che effettivamente ce lo si possa rendere conto, con l’allenatore Okan Buruk che di conseguenza avrebbe già messo le mani avanti ipotizzando uno scenario che possa mettere d’accordo tutti.

Osimhen è già di troppo in Turchia: il motivo

Non era sicuramente quello che si aspettava per il proseguo della sua carriera, ma c’era bisogno di andare via da Napoli per evitare di buttare letteralmente un anno. Per questo motivo Victor Osimhen, venuto a conoscenza della possibilità, non ci ha pensato più di due secondi a dire sì al Galatasaray, dove avrà l’occasione di tornare a giocare con Dries Mertens, suo mentore nei primi anni in azzurro.

Neanche il tempo di arrivare e far elettrizzare la gente che l’attaccante nigeriano è sembrato essere immediatamente di troppo dalle parti del RAMS Park. Il dualismo con Mauro Icardi rischia seriamente di creare delle crepe insanabili all’interno dello spogliatoio, cosa che Okan Buruk non può permettersi che accada, anche perché questa squadra, nel momento in cui dovesse arrivare anche Casemiro, potrebbe seriamente avere la possibilità competere non solo a livello nazionale, ma anche e soprattutto internazionale.

L’allenatore del Galatasaray dovrà dunque essere bravo a mantenere un equilibrio all’interno dello spogliatoio, messo già in discussione proprio da Mauro Icardi per l’appunto, che in un post criptico pubblicato sul proprio profilo Instagram, invece di accogliere Victor Osimhen ha scritto “Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per chiamare l’attenzione“, quasi a voler mettere in chiaro quelle che sono le gerarchie da quelle parti.

Osimhen-Galatasaray: la soluzione per far convivere tutti

Arrivato fra l’entusiasmo della piazza, Victor Osimhen non si può permettere di tornare a Napoli, anche perché sennò l’incubo di passare una stagione intera rilegato in tribuna potrebbe diventare realtà. Ma comunque questo non è uno scenario plausibile al momento, con il nigeriano che ha anche scelto il suo numero di maglia al Galatasaray, il 45 dell’amico Mario Balotelli.

E con Icardi? Il rapporto sembra iniziare decisamente in salita, ma Okan Buruk avrebbe un asso nella manica pronto ad essere svelato. Stando a Il Corriere dello Sport, infatti, l’allenatore del Galatasaray avrebbe già messo le mani avanti ipotizzando un modulo al due punte che possa permettere a Osimhen ed all’argentino di fare le fortune del club per quest’anno. Fino a fine ottobre, però, l’ex Napoli sarà il baluardo offensivo del club di Istanbul, in attesa del rientro dell’ex Inter che è previsto per fine ottobre.