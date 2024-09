Clamoroso, Lukaku cambia ancora: scelta definitiva ed ufficiale

Spesso nel corso della sua carriera Lukaku è tornato sui propri passi dopo aver preso una decisione, e questo sembrerebbe essere proprio uno di quei casi.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante belga è pronto a cambiare ancora a poche settimane dal suo arrivo a Napoli, con migliaia di tifosi partenopei preoccupati per quelle che potrebbero essere le conseguenze di questa scelta. Oramai la decisione è stata presa, è ufficiale, non si può più tornare indietro, con Lukaku che almeno fino alla prossima stagione dovrà tenere fede alla parola data.

Ovviamente da qui al prossimo giugno potrà succedere di tutto, ma anche la posizione della Lega in merito a questa situazione è netta.

Lukaku cambia ancora: tifosi preoccupati

L’impatto di Romelu Lukaku a Napoli è stato impressionante. Basti pensare che l‘attaccante belga ci ha messo solo 29’ per andare in rete con la maglia azzurra, eguagliando così il record che fino a questo momento deteneva un certo Edinson Cavani, uno dei giocatori più amati dell’intera gestione De Laurentiis.

Eppure questo sembra non abbia saziato la fame di vittorie e di gol dell’ex Roma ed Inter, che presto potrebbe tornare sui suoi passi cambiando nuovamente idea. Questa situazione preoccupa e non poco i tifosi del Napoli, considerato il fatto che il rapporto fra Lukaku e le sorprese non è poi chissà quanto ottimo, ma a questo punto è doveroso fare una premessa. Non c’è nulla di cui avere paura, perché il belga non ha cambiato idea sulla sua scelta di venire a Napoli, anche alla fine qualcosa con il club azzurro c’entra.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di CalcioNapoli24, Romelu Lukaku vorrebbe cambiare numero di maglia, passando dall’inusuale 11 scelto momentaneamente al suo solito numero 9, libero dopo che Victor Osimhen si è trasferito al Galatasaray. Questo potrebbe essere un problema per tutti i tifosi che hanno già acquistato la maglia personalizzata del belga, ma la posizione in merito della Lega è piuttosto netta.

UFFICIALE – Lukaku cambia, la Lega si è espressa

Romelu Lukaku vuole già cambiare numero di maglia. Con la 11 il belga è come se non si sentisse a suo agio, ma al momento del suo arrivo al Napoli era l’unico numero che lo soddisfacesse sotto un certo senso. Ora che la 9 si è liberata con l’addio di Osimhen, può Lukaku prendere in eredità dal nigeriano questa maglia?

La risposta è no, almeno fino alla fine della stagione il belga dovrà vestire l’11. A spiegarlo è il regolamento della Serie A sulle numerazioni assegnate dalle squadre ai calciatori che recita testualmente: “Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori professionisti in organico all’inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che vengono impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione 0, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra“.