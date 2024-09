De Laurentiis, annuncio da brividi: ecco cosa ha fatto

Aurelio De Laurentiis Napoli, ultimissime notizie riguardo il presidente azzurro. Ecco cosa ha fatto.

Figura divisiva del calcio italiano, Aurelio De Laurentiis in questi anni alla guida del Napoli si è fatto apprezzare per le sue qualità da abile presidente. Spesso schietto, le sue esternazioni hanno creato non pochi problemi alla sua stessa società.

Le dichiarazioni contro Uefa, Fifa e i vertici della Lega Serie A e Figc, hanno più volte accompagnato De Laurentiis che ha sempre espresso disappunto sulla gestione del calcio in Italia e nel mondo.

Un tema ricorrente, per esempio, è la sosta per le pause delle Nazionali e la disputa della Coppa d’Africa durante la stagione. Su questi spunti, il presidente del Napoli si è sempre opposto. Intanto, un retroscena interessante su Aurelio De Laurentiis spiazza i tifosi: ecco tutti i dettagli.

Sono già passati 20 anni dall’arrivo a Napoli di Aurelio De Laurentiis, che nel settembre 2004 rilevò il titolo sportivo del club azzurro.

Una cavalcata incredibile, con la società che ha raggiunto l’apice nella stagione 2022-2023 con la vittoria del terzo Scudetto. Nel mezzo tante partecipazioni in Champions ed Europa League ed una serie di trofei portati in bacheca fra Coppa Italia e Supercoppa.

Ma cosa ha spinto De Laurentiis ad acquistare il Napoli?

De Laurentiis: retroscena sull’arrivo a Napoli

Il presidente ha più volte raccontanto i motivi che l’hanno portato ad acquistare il Napoli, che nel 2004 era sull’orlo del fallimento.

L’imprenditore cinematografico, all’epoca neofita del calcio, decise di investire tanti soldi pur di rilevare il titolo del club azzurro. E quest’anno si celebra il suo primo ventennio da proprietario del Napoli.

Ecco il ricordo del giornalista del Mattino, Francesco De Luca, che ha ricordato l’arrivo a Napoli di De Laurentiis nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Punto Zero.

Napoli: l’arrivo di De Laurentiis, cosa fece quando prese il club

“Ho un ricordo particolare di De Laurentiis. Il primo è l’arrivo di questi 2 pullman che arrivarano nel cortile di Castel Capuano. ADL arrivò insieme ai suoi avvocati, commercialisti e notai. Fu il primo impatto con la città da parte del presidente, che poi si è preso la scena anche internazionale”.

Così il giornalista Francesco De Luca che ha svelato il retroscena relativo all’arrivo di De Laurentiis a Napoli come presidente.

“Ho riletto gli articoli dell’epoca, lui aveva una voglia matta di portare in alto il Napoli. Le sue idee erano chiare fin dall’inizio, voleva la Serie A e tornare subito nelle Coppe. Adesso ha capito che bisogna lavorare sull’impiantistica sportiva”.