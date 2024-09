Napoli, scambio con la Juventus: si chiude già a gennaio

Arrivano importanti conferme in queste ore in merito a quello che può essere un grande scambio tra Napoli e Juventus che lavorano già per il 2025.

La prossima sessione di calciomercato aprirà a gennaio e ci sono diverse opzioni che possono tornare utili tra Juve e Napoli che si studiano e cercano di capire cosa è meglio l’uno per l’altro. Perché è evidente che non tutte le operazioni sono state concluse nella sessione estiva e la rosa non è ancora completata. Per questo motivo ora si cerca la via dello scambio tra i due club di Serie A.

Nei giorni finali di mercato la Juve ha provato a chiudere il colpo Sancho provando a prendere un nuovo attaccante che avrebbe fatto comodo a Thiago Motta viste le tante partite che dovrà affrontare, ma niente da fare. Lo stesso ha provato a fare il Napoli che cercava un esterno di centrocampo o un centrale che potesse permettere a Di Lorenzo di avanzare sulla corsia di destra.

Occhio allora a quello che può accadere quindi nella prossima sessione di mercato dove il Napoli può scambiare con la Juventus un giocatore per chiudere un’operazione che farebbe felici entrambi gli allenatori, visto che anche Conte chiede di completare la rosa per terminare al meglio la stagione.

Calciomercato Napoli: scambio con la Juve a gennaio

Ci sarebbero ora dei calciatori che con il passare del tempo potrebbero non essere parte del progetto, sia della Juve che del Napoli e i primi segnali stanno già arrivando. Perché i due club in questo momento stanno capendo con il loro allenatore dove andarsi a migliorare per l’immediato ma anche per il futuro.

Presto potrebbero quindi arrivare dei segnali importanti che possono portare anche ad un grosso scambio tra Juventus e Napoli nel mercato di gennaio. I due club già negli ultimi mesi si sono sentiti e si è provato a chiudere un’operazione, che poi però non si è concretizzata per diversi motivi. Occhio però che ora potrebbe tornare di moda.

Ci sono conferme sul fatto che Juventus e Napoli possano chiudere uno scambio con Danilo e Raspadori protagonisti di questa possibile operazione. Come riportato dal Corriere dello Sport l’ormai ex capitano bianconero è stato fatto fuori dal progetto di Thiago Motta che preferisce altri al suo posto e non gioca più. In attacco, invece, ha bisogno di un nuovo colpo e piace tanto il giovane italiano del Napoli.

Al club azzurro serve un giocatore come Danilo e allora la Juve può convincere il Napoli inserendolo in uno scambio dove però dovrà versare anche una parte in cash a De Laurentiis che valuta l’attaccante (9 anni più giovane del bianconero) molto di più.