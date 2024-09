Osimhen vs tifosi, l’ultimo episodio è letale: scontro e gelo

Victor Osimhen ha lasciato il Napoli e il suo addio ha già provocato molte polemiche: l’ultimo gesto ha segnato il gelo con i partenopei.

L’attaccante nigeriano ha scelto il Galatasaray per continuare la sua carriera ma soprattutto per non restare fermo fino a gennaio in attesa di nuove offerte che potessero convincere sia il Napoli che lui. In estate il club ha provato a cederlo a titolo definitivo ai top club europei o in Arabia Saudita ma non è mai arrivato alcun accordo economico e non è stato possibile incassare cifre importanti né per il calciatore né tantomeno per la società.

Ora ha deciso di ripartire dalla Turchia perché può avere l’opportunità di mettersi in mostra e di giocare con altri campioni come Icardi e Mertens e vivere un’esperienza certamente importante.

Osimhen lascia Napoli: un gesto fa infuriare i tifosi

L’addio di Osimhen è stato accolto con molto favore dai tifosi del Napoli perché era già chiaro da mesi che sarebbe andato via e che non avrebbe fatto più parte del nuovo progetto targato Antonio Conte. Il nuovo allenatore azzurro ha chiesto e ottenuto – seppur in ritardo – l’acquisto di Romelu Lukaku e ora è pronto a imporre il suo gioco in Serie A.

Il futuro di Osimhen è e resta un rebus, visto che è in prestito secco al Galatasaray ma è stata inserita una nuova clausola rescissoria nel suo contratto, valida a partire da gennaio 2025 e per i club stranieri.

Secondo le ultime notizie, però, ora è scontro aperto tra Osimhen e i tifosi del Napoli per un gesto che non è passato inosservato.

Osimhen vs i tifosi: ecco cosa è successo

I tifosi del Napoli sono rimasti delusi dall’atteggiamento di Victor Osimhen dopo l’addio al Napoli. L’attaccante nigeriano, che ha fatto di tutto per lasciare i partenopei, tra l’altro annunciandolo già diversi mesi fa, ha scelto il Galatasaray per restare in Europa ma è come se negli ultimi giorni avesse già dimenticato i partenopei.

Fino a questo momento, a tre giorni dall’ufficialità dell’accordo Osimhen-Galatasaray, non è arrivato nessun messaggio di saluto verso i tifosi del Napoli. Nessun post social di ringraziamento, nessun video di addio, eppure i social sono stati spesso lo strumento di sfogo principale per il nigeriano.

I tifosi del Napoli sono delusi dal mancato saluto di Osimhen e hanno invaso i social di frasi negative contro il nigeriano.

Cessione Osimhen: quanto può gudagnare il Napoli

L’addio di Osimhen al Napoli al momento è solo temporaneo perché è stato ceduto con la formula del prestito, ma molto presto potrebbe diventare definitivo, come sperano tutte le parti in causa.

Prima di firmare con il Galatasaray, inatti, Osimhen ha rinnovato il contratto con il Napoli con l’inserimento di una clausola rescissoria valida da gennaio per tutto il mondo tranne che per l’Italia, dal valore di 75 milioni di euro.