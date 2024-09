Calciomercato Napoli: occasione clamorosa, lo prendono a gennaio

Il Napoli guarda con interesse al talento della Nazionale italiana, che è pronto a lasciare il suo attuale club.

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Ci sono delle novità relative al nuovo obiettivo degli azzurri, pronti a sfruttare l’occasione per prendere il giocatore che già in passato è stato ad un passo dal club di Aurelio De Laurentiis.

Il nuovo tentativo, questa volta, può andare a buon fine anche perché da parte della società c’è l’intenzione di vendere il giovanissimo che non rientra nei piani del club.

Reduce dall’esperienza altalenante, per il calciatore non ci sono possibilità di riconferma in squadra.

Il club è pronto a cedere il giovanissimo, che fa gola a diverse società in Italia e all’estero. La sua intenzione è quella di proseguire il percorso di crescita nel campionato di Serie A, ecco perché si aprono le porte per un ritorno di fiamma del classe 2006, che può essere un’idea di mercato del Napoli per la sessione di gennaio 2025.

Calciomercato Napoli: nuovi aggiornamenti sul prossimo acqusito

Il Napoli guarda in casa Udinese per la prossima sessione di mercato.

Il ds Manna è pronto a rinforzare la trequarti con l’acquisto del calciatore, che è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in Svizzera a Losanna.

Non ci sono margini, infatti, per un riscatto da parte del club che è pronto a rispedire a Udine il calciatore che non ha brillato nella sua esperienza in terra elvetica.

Ecco perché, gli agenti del ragazzo sono a lavoro per trovare un’altra sistemazione al proprio assistito che questa volta spera di tornare a giocare in Serie A.

A sorpresa, Manna può fare un tentativo per portare a Napoli Simone Pafundi. Il classe 2006 già in passato è stato vicino agli azzurri. Questa volta l’affare può decollare grazie ai buoni rapporti fra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Pozzo.

Pafundi al Napoli: l’Udinese è pronto a cedere il talento

Dopo un anno di prestito in Svizzera, Simone Pafundi è pronto a tornare in Italia a gennaio 2025. Il club svizzero, infatti, non intende esercitare il diritto di riscatto. L’Udinese, quindi, accoglierà di nuovo in squadra il classe 2006, che è nel mirino anche del Napoli.

I numeri, fino a questo momento, non sono stati positivi con Pafundi che a Losanna ha totalizzato appena 18 presenze ed un gol. Prestazioni altalenanti che non hanno convinto il Losanna a riscattare il giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è molto probabile che Pafundi torni all’Udinese che a quel punto potrebbe cederlo ad un altro club. Il Napoli resta in agguato, pronto a sfruttare l’occasione per portare a caso uno dei migliori talenti del calcio italiano.