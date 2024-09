Napoli, l’esterno arriva a gennaio dall’Italia: scambio con Raspadori

Possibile colpo di scena per il calciomercato del Napoli che ancora non si è chiuso del tutto, perché gli azzurri devono completare la rosa e fanno delle valutazioni.

Il Napoli ha provato in tutti i modi a completare la rosa per il nuovo allenatore Antonio Conte che ha chiesto i dovuto rinforzi per dare vita ad un nuovo progetto con gli azzurri. Intanto, non ha visto il completamento della squadra a causa del problema Osimhen che ha tenuto banco fino a qualche giorno fa. Per gennaio però sembrano che già sono stati promessi dei nuovi colpi.

Perché il club sta lavorando per rivoluzionare tutto al meglio e si vuole provare la manovra decisiva per andare a completare al meglio la rosa e tornare competitivi da subito. Attenzione però a quelli che possono essere altri grandi colpi del Napoli che vuole accontentare Conte e prendere anche un esterno di centrocampo.

Manna e De Laurentiis ci hanno provato fino alla fine, ma niente da fare e per questo motivo è tutto rimandato a gennaio, quando aprirà la sessione invernale e potrebbero arrivare dei nuovi ‘regali’ per il tecnico. C’è ora una possibilità di scambio che può portare Raspadori a lasciare Napoli e restare in Italia.

Calciomercato Napoli: Raspadori via con uno scambio

Possibile Svolta già nel giro dei prossimi mesi, quando si entrerà nel vivo delle trattative per il mercato di gennaio e dove c’è l’uomo del momento Jack Raspadori che dopo aver segnato l’1-3 decisivo in Francia-Italia ora è tornato nel mirino di tanti club, alcuni già negli ultimi giorni di agosto hanno provato a prenderlo.

Secondo le ultime notizie che arrivano ora Raspadori ha meno spazio a Napoli e c’è un club che potrebbe puntare su di lui in Serie A per dargli l’occasione di giocare con continuità, si tratta dell’Atalanta che pare abbia proposto uno scambio con Zappacosta a gennaio più una parte di conguaglio economica.

Raspadori può essere interessato all’Atalanta e il Napoli a Zappacosta a gennaio, sarà decisivo però capire quanto di differenza economica metteranno i nerazzurri nelle casse di ADL che chiede almeno 30 milioni di euro per il suo talento.

Vedremo se si potrà chiudere già a gennaio o sarà tutto rimandato a giugno. In Italia anche la Juventus e l’Inter pensano al colpo Raspadori che piace tanto.