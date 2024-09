Pubblicato il “pizzino” della svolta di Conte alla squadra – FOTO

Immagini pubblicate sulla pagina ufficiale del Napoli, con la svolta di Antonio Conte in Napoli-Parma attraverso il “pizzino”.

Nel corso dell’ultima settimana, a sette giorni dalla sfida contro il Parma che ha visto la rimonta nei minuti di recupero da parte del Napoli ai danni dei crociati, è diventato caldo il tema legato al “pizzino” consegnato da Antonio Conte alla squadra, con qualche parola che si era anche intuita in presa diretta da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli, infatti, rispondendo ad Antonio Conte proprio su quanto veniva comunicato sul “pizzino” diventato poi cruciale ai fini del match, chiedeva conferma proprio allo stesso tecnico salentino. Immagini che poi il Napoli ha voluto pubblicare, diventando anch’esse virali, per quanto poi mostrato tra l’ironia generale che ha mandato presto il post in tendenze.

Napoli-Parma, il “pizzino” della svolta: il club ci fa un post

Il “pizzino” della svolta, che ha fatto il giro del web, con la SSC Napoli che attraverso i suoi canali ufficiali ha deciso di farci un post.

Un post che ha poi fatto altrettanto il giro del web, per quanto riguarda lo stesso contenuto pubblicato dal club azzurro a distanza di sette giorni da Napoli-Parma, gara che ha rappresentato uno dei momenti migliori dal dopo-Scudetto.

Una vittoria, in rimonta, che è arrivata proprio a seguito del “pizzino”, nell’indicazione tattica data da Conte a Di Lorenzo, che ha dovuto riferire alla squadra il nuovo assetto tattico. Peccato che però il Napoli, “burlando” tutti, ha pubblicato un contenuto particolare all’interno del post pubblicato oggi sui social.

“Pizzino” di Conte, il Napoli pubblica il contenuto: la foto sui social

La foto sui social di Giovanni Di Lorenzo che legge il “pizzino” e il contenuto messo in mostra dalla SSC Napoli. Il coro del Napoli, letto da Giovanni Di Lorenzo e scritto da Antonio Conte, è questo quanto pubblicato dalla SSC Napoli che non ha voluto svelare il contenuto del “pizzino”, che però rischia di essere visto qualora uno stesso calciatore in campo dovesse, per errore, lasciarlo a bordocampo. Di Lorenzo, abile e scaltro, lo avrebbe conservato all’interno dei suoi calzerotti, prima di disfarsene.

Cosa conteneva davvero il “pizzino” di Conte? Immagini dal campo

Dalle immagini live dal campo, da parte di Antonio Conte, sembrava essere per la squadra, un’indicazione tattica ben precisa. Dalla voce di Giovanni Di Lorenzo si sarebbe sentito, a bordocampo, un urlo: “Mister, sempre”? La domanda, legata ad una possibilità di spingere o meno sulle corsie, andando in pressing costante, col Parma costretto a rinunciare al gioco offensivo.