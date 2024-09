Kvaratskhelia-Napoli: la decisione sul rinnovo

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Kvaratskhelia. Rischia di esplodere un nuovo caso Osimhen a Napoli, ecco tutti i dettagli su questa situazione delicata.

Problemi per il Napoli che è alle prese con la situazione relativa al futuro di Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo. Ecco la decisione di De Laurentiis.

Aurelio De Laurentiis è entrato in scena ed è pronto a sbloccare la situazione di Kvaratskhelia.

Il calciatore, protagonista in questa sosta con la sua Nazionale, ha fretta di chiudere anche perché in caso contrario valuterà altre proposte con il suo agente che già quest’estate aveva provato a portare via da Napoli Kvaratskhelia, che era finito nel mirino del PSG.

Kvaratskhelia Napoli: arriva la decisione sul rinnovo

A fare il punto della situazione, riguardo questa trattativa è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Passi in avanti per il rinnovo di Kvaratskhelia, che è pronto ad accettare la proposta da parte del Napoli. Il calciatore azzurro, infatti, nelle ultime ore ha avuto – attraverso i suoi agenti – dei nuovi contatti con la società.

A che punto è la trattativa per il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia?

Arriva la decisione da parte di De Laurentiis che, dopo aver rifiutato l’offerta da 100 milioni da parte del Psg, è pronto a ritoccare l’ingaggio di Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, infatti, secondo quanto riportato dalla rosea, è pronto a firmare il rinnovo fino a giugno 2027.

C’è l’intenzione di chiudere l’accordo in tempi rapidi per consentire al giocare di vivere in maniera serena questa stagione.

Rinnovo Kvaratskhelia: ecco le cifre

Arrivano altri dettagli sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli.

Ecco le cifre di questo accordo, con il giocatore pronto a prolungare fino al 2027 ad una cifra di 5 milioni a stagione più bonus. C’è la necessità di definire in tempi rapidi il tutto e l’intenzione di Aurelio De Laurentiis di non rivivere un altro caso Osimhen.

Ecco perchè non è previsto neanche l’inserimento della clausola rescissoria, che potrebbe eventuale portare il calciatore lontano da Napoli la prossima stagione. Si attende, dunque, la fumata bianca su questa operazione di mercato che potrebbe essere ufficializzata a stretto giro, per la gioia dei tifosi azzurri e anche di Antonio Conte che ha deciso di puntare con forza e decisione sull’esterno georgiano, che in queste prime uscite con il Napoli ha fatto veramente bene confermando le impressioni positive delle precedenti stagioni.