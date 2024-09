Ounas torna in Serie A: firma subito da svincolato

Dopo l’ultime esperienza, fallimentare, al Lille, l’ex Napoli Adam Ounas avrebbe trovato sistemazione in vista di questa stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il fantasista algerino dovrebbe e potrebbe tornare a giocare in Serie A, campionato nel quale non è riuscito a sfondare se non per sei mesi con la maglia del Crotone. Lasciata Napoli nell’estate del 2022, Ounas ha nelle ultime due stagioni giocato in Francia con la maglia del Lille, collezionando in totale solo 38 presenze e due gol.

Questi numeri deludenti hanno condizionato e non poco la scelta dei Les Dogues, che al termine della passata stagione hanno deciso di non rinnovargli il contratto lasciando partire a zero. Dopo un’estate alla ricerca di qualche opportunità, Ounas è finalmente pronto a coglierne una che potrebbe vederlo tornare a giocare in Serie A.

Ounas svincolato di lusso, torna in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’ex Napoli Adam Ounas, libero dopo la sua ultima esperienza in Francia con la maglia del Lille. L’esterno algerino, considerato da molti in passato un prospetto dal potenziale altissimo, dopo quasi 10 anni di carriera potremmo dire aver deluso ogni sorta di aspettativa che si aveva su di lui, anche perché per ritrovarsi svincolato all’eta di 27 anni vuol dire che qualcosa non è andato.

Vuoi un fisico molto precario, vuoi squadre nelle quali non è mai realmente stato il centro del progetto tecnico, il classe ’96 è oggi alla ricerca di un’opportunità che lo possa far sentire importante, anche perché quello che arriverà potrebbe davvero essere l’ultimo grande treno della sua carriera. Da capire se riuscirà a prenderlo in corsa, ma l’impressione è che per l’algerino possano a breve riaprirsi le porte della Serie A.

Nulla è scontato, soprattutto quando si ha a che fare con il calciomercato, ma un profilo come Adam Ounas potrebbe tornare utile a squadre come Como, Venezia e Parma, soprattutto ai ducali nel momento in cui dovesse concretizzarsi l’addio di Dennis Man. Staremo a vedere.

Ounas e non solo: anche un altro ex Napoli pronto a tornare in Serie A

Adam Ounas potrebbe essere uno dei due ex Napoli svincolati a tornare in Serie A nel corso di questa stagione. Stando a quanto riportato dai colleghi di CalcioNapoli24, anche Kostas Manolas potrebbe più avanti rappresentare essere un’opportunità per andare a rinforzare la difesa praticamente a costo zero.

Nel corso di questi giorni per il greco si è parlato di Roma, ma lui stesso ci ha tenuto a raffreddare la pista dopo che la società giallorossa ha deciso di ingaggiare in un colpo solo prima Hermoso e poi Hummels, non di certo gli ultimi arrivati. Questo ovviamente non esclude un ritorno in Serie A di Manolas, che potrebbe tornare, perché no, anche a lavorare con Ounas nel caso.