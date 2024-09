Scelta fatta, è il nuovo allenatore: poteva finire nello staff di Conte

Era tra i principali nomi per far parte dello staff di Antonio Conte, alla fine è stato scelto in Italia come nuovo allenatore di un club di punta del campionato.

Nel corso dell’ultima estate, infatti, tra le voci legate allo staff tecnico del Napoli che sarebbe stato poi di Antonio Conte, figurava anche il suo nome. Allenatore, che ha vissuto diverse esperienze già tra le giovanili del club attuale che lo ha scelto come nuovo allenatore, oltre all’esperienza – unica vissuta da allenatore della Prima Squadra – al Savoia, dove ha ottenuto un incarico da sole 15 partite, prima di cambiare squadra.

Dalle giovanili alla Prima Squadra, nella scelta ben precisa da parte del club che ha scelto di affidare la squadra alle sue conoscenze calcistiche. L’ex Napoli classe ’78 e arrivato ormai ai suo 46 anni, è la scelta a sorpresa nel ruolo di nuovo allenatore per la panchina di un club italiano.

Scelta fatta in panchina: l’ex Napoli sarà il nuovo allenatore

Uno dei simboli del primo Napoli in Serie A, che è arrivato a giocare anche la Champions League, riparte nel ruolo di allenatore.

Legatissimo ai colori azzurri, tant’è che si era pensato anche di un suo approdo nello staff tecnico di Antonio Conte in qualità di collaboratore tecnico del Mister salentino, alla fine diventare il nuovo allenatore nella scelta ad interim della società, che punterà forte su di lui.

Dopo aver dimostrato buone cose nelle giovanili, fa il salto di qualità, allenando la Prima Squadra, confermato nella scelta di uno dei principali club del campionato che è appena cominciato in Italia, con l’intenzione di primeggiare in classifica. Si tratta di un club che ha puntato nella scelta di Salvatore Aronica come nuovo allenatore, confermato in panchina.

Dal Napoli di Reja al ruolo di allenatore: la destinazione dell’ex azzurro

Confermato in panchina e non solo di passaggio, Salvatore Aronica è il nuovo allenatore del Trapani. In Serie C, con l’obiettivo di ottenere quantomeno i play-off per la lotta alla promozione in Serie B, l’ex difensore del Napoli proverà a ritagliarsi uno spazio importante come allenatore e non più solo tra le giovanili della società siciliana.

La situazione del club che allenerà l’ex Napoli

La situazione attuale del club che allenerà l’ex Napoli, Salvatore Aronica, risulta complessa. In Serie C, nel Girone C della Lega Pro, parte da una situazione legata al settimo posto. Ha già svolto una prima partita, sostituendo l’allenatore esonerato e adesso sarà confermato come tecnico della Prima Squadra. Alla sua prima sulla panchina del Trapani, Salvatore Aronica ha pure vinto per 1-2 in casa del Crotone, nella delicata sfida di campionato. Alla terza giornata, in ogni caso, il Trapani si trova a quota 4 punti e ambisce alle altissime posizioni di classifica.