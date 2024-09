Simeone lascia Napoli a gennaio, ha trovato squadra in Serie A

Ci sono importanti notizie che riguardano il futuro di Giovanni Simeone che è pronto a lasciare Napoli già a gennaio, perché c’è una squadra che punta su di lui.

Occhio a quello che può accadere nella sessione di calciomercato di gennaio per il Napoli che pensa di completare al meglio la rosa con dei nuovi innesti che non sono potuti arrivare ad agosto a causa del caso Osimhen che ha tenuto banco fino a questi giorni. Adesso però è tutto sbloccato e c’è la possibilità di perfezionare la squadra di Conte anche con delle cessioni.

Perché l’allenatore è pronto a dare il via libera al proprio club per alcuni giocatori che non sembrano facciano parte a pieno della rosa della stagione appena iniziata. Adesso può accadere che qualcuno può avere il via libera già nel mercato di gennaio di fronte un’offerta importante, c’è Simeone che è pronto a lasciare il club.

C’è una nuova società che ora avrebbe messo nel mirino Giovanni Simeone pronto a firmare con una nuova squadra. L’attaccante argentino che è stato importante in questi anni per il Napoli ora è pronto ad una nuova avventura, perché in Italia è ben visto da tante società e con l’arrivo di Lukaku per lui c’è sempre meno spazio.

Calciomercato Napoli: Simeone pronto all’addio

Ci sono delle nuove notizie che arrivano e possono portare al possibile accordo tra il Napoli e un altro club di Serie A per il trasferimento di Simeone. Adesso ci sono degli aggiornamenti proprio in merito a quello che può essere il suo addio.

C’è una società che ha bisogno di completare la rosa e trovare un nuovo attaccante, a gennaio ci sarà un tentativo per Giovanni Simeone che non è incedibile per il Napoli e per questo motivo si può seriamente pensare ad un trasferimento dell’argentino.

Sul calciatore c’è la Fiorentina che punta Simeone e il Napoli aspetta l’offerta giusta che dovrà formulare la società di Commisso. Vedremo se si riuscirà a trovare l’accordo giusto con il club viola che deve migliorare l’attacco e può pensare di concludere l’affare per il giusto prezzo.

Oltre a Simeone la Fiorentina pensa anche ad altri nome come Djuric del Monza e Leonardo Pavoletti del Cagliari. Intanto, il Napoli è pronto a dare l’ok se dovesse arrivare l’offerta giusta e per questo motivo si cercherà di capire come si concluderà l’affare.