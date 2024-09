Kvara a rischio per la partita di Cagliari: il motivo

Eroe della sua Georgia contro la Repubblica Ceca, Kvicha Kvaratskhelia potrebbe creare qualche problema ad Antonio Conte al rientro dalla Nazionale.

Stando alle ultime notizie, infatti, il 77 del Napoli potrebbe non essere fra i protagonisti della prossima trasferta in campionato della formazione partenopea, che sarà ospite in Sardegna alla Unipol Domus Arena del Cagliari di Davide Nicola. Al momento quest’assenza è tutta da confermare, ma le dinamiche, e soprattutto i tempi, che prevederebbero il rientro a Napoli del georgiano potrebbero rappresentare essere un ostacolo importante, con Conte che di conseguenza si sarebbe già messo a studiare una soluzione per sostituire eventualmente Kvaratskhelia nel suo undici titolare.

Kvara può saltare Cagliari-Napoli: il motivo

Da monitorare la situazione legata alle condizioni di Kvicha Kvaratskhelia. Nulla di preoccupante, l’esterno georgiano è al massimo della sua forma fisica e mentale, e la super prestazione contro la Repubblica Ceca di qualche giorno fa lo conferma, ma Antonio Conte potrebbe a sorpresa ritrovarsi costretto a fare a meno di lui per la prossima partita di campionato.

C’è dunque bisogno di capire come Kvaratskhelia tornerà da questa sosta per le nazionali, con l’allenatore salentino consapevole del grande dispendio fisico che il suo numero 77 ha dovuto fare per permettere alla sua Georgia di scrivere una piccola pagina della sua storia. E non è finita qui, visto che Kvara e compagni scenderanno in campo anche domani sera contro l’Albania, mettendo ulteriori minuti sulle gambe che serviranno per entrare ancora più in condizione.

In tutta questa faccenda ci sarebbe però una situazione da monitorare, considerato il fatto che nonostante torni in forma da questa sosta per le nazionali, il georgiano potrebbe non prendere parte alla partita di domenica del Napoli contro il Cagliari. Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che Kvaratskhelia sarà uno degli ultimi a rientrare in città dopo la sosta, aspetto che Conte potrebbe prendere in considerazione nello studio della partita contro gli isolani.

Non solo Kvara: altro titolare in dubbio

Kvicha Kvaratskhelia non è l’unico in dubbio per la partita contro il Cagliari. Il georgiano rientrerà sì tardi da questa sosta, potendo di conseguenza avere pochissimi giorni a disposizione per preparare la partita contro i rossoblù, ma ci sarà chi rientrerà addirittura ancora più tardi.

Stando a quanto riportato sempre da Il Corriere dello Sport, complice l’impegno di domani contro lo Zimbabwe nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, Zambo Anguissa sarà l’ultimo a tornare a lavorare in gruppo a pochissimi giorni dalla partita dell’Unipol Domus Arena, ma in questo caso Antonio Conte ha l’imbarazzo della scelta a centrocampo, con Gilmour e McTominay che scalpitano per esordire con il Napoli.