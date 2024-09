Plusvalenza Osimhen, gravi accuse penali: l’avvocato svela tutto

La cessione di Osimhen non ha placato le polemiche circa il suo acquisto e il caso plusvalenza: parla anche l’avvocato che svela tutto.

L’attaccante nigeriano ha scelto il Galatasaray per proseguire la sua carriera e per non restare fermo per diversi mesi in attesa di nuove offerte che possano convincere sia il Napoli che il suo entourage, a partire dal mercato invernale.

In questa estate rovente i partenopei hanno provato a cederlo a titolo definitivo ai top club europei o in Arabia Saudita ma non c’è mai stato un economico e non è stato possibile incassare cifre di un certo livello, come avrebbe, invece, sperato la società.

Cessione Osimhen: il Napoli fa un’altra plusvalenza

La cessione di Osimhen è un argomento ancora molto caldo in casa Napoli che vuole dire addio al nigeriano in maniera definitiva a partire da gennaio. Il suo addio è stato accolto con molto favore dai tifosi del Napoli perché ha permesso il vero avvio del nuovo progetto di Antonio Conte. L’allenatore leccese ha chiesto e ottenuto l’innesto di Romelu Lukaku e ora è pronto a imporre il suo gioco in Serie A.

Il futuro di Osimhen resta un rebus perché è stato ceduto in prestito secco al Galatasaray ma ha anche rinnovato il contratto con gli azzurri ed è stata inserita una nuova clausola rescissoria nel suo contratto, valida a partire da gennaio 2025 e per i club stranieri.

Il Napoli vuole cedere Osimhen a 75 milioni, creandosi una nuova plusvalenza rispetto all’acquisto del nigeriano nel lontano 2021: ma il suo acquisto è ancora nel mirino della giustizia.

Caso plusvalenza: si riapre la questione Osimhen?

Il caso plusvalenze ha inserito anche il Napoli tra le squadre a rischio penalizzazioni e ci sono già stati anche dei processi che si sono conclusi. Ma non sono terminate le voci e le polemiche e la situazione ora sta tornando a ingigantirsi.

L’avvocato Mattia Grassani è intervenuto a Radio CRC ed è tornato a parlare della plusvalenza Osimhen. Da alcune parti si è tornato a palrare dell apossibile penalizzazione penale e sportiva che può riguardare De Laurentiis e il Napoli e per questo l’avvocato ha spiegato tutto.

“A livello sportivo la storia Osimhen è sepolta. Ci sono due filoni: quello di giustizia sportiva è già concluso da due anni”, ha sottolineato e ribadito l’avvocato Grassani che ha spoegato per bene la situazione del Napoli.

Problemi penali per la plusvalenza Osimhen?

“Per quanto riguarda quello penale, dal fascicolo del procedimento non ci sono elementi nuovi tali da poter temere una riapertura del procedimento sportivo”, ha concluso l’avvocato del Napoli.

Per questo motivo, a meno di nuove scoperte che possono far riaprire il caso, la questione plusvalenze è stata archiviata completamente e il Napoli non corre nessun rischio.