Calciomercato Napoli: bloccato l’esterno per gennaio, i dettagli

C’è una novità riguardo il mercato del Napoli. Manna, infatti, in netto anticipo rispetto alla concorrenza, si sta muovendo per il nuovo acquisto che può arrivare a gennaio: ecco tutti i dettagli.

La cessione in ritardo di Victor Osimhen ha beffato il Napoli, che mai si sarebbe aspettato una situazione del genere. Ecco perché il piano degli azzurri è fallito con lo sforzo di Aurelio De Laurentiis che ha evitato il peggio.

Gli investimenti last minute da parte del patron azzurro, che ha messo mani al portofogli per prendere McTominay e Gilmour, hanno garantito dei rinforzi di spessore per Antonio Conte che non è stato accontentato del tutto.

Infatti, dal mercato estivo manca un esterno destro. Un vice Mazzocchi, per intenderci, visto che Di Lorenzo è stato spostato definitivamente a braccetto difensivo.

Chi sarà il prossimo rinforzo del Napoli a gennaio?

Ci sono delle novità importanti che riguardano il club azzurro, che sta già lavorando per la prossima sessione di gennaio 2025. Il Napoli, infatti, tenterà di completare la rosa ed accontentare Antonio Conte, che ha chiesto a gran voce un nuovo esterno destro.

Dal mercato estivo 2024, infatti, l’unico ruolo rimasto scoperto è stato proprio quello del quinto di centrocampo, con Zerbin e Mazzocchi attualmente in rosa per ricoprire quella posizione.

Il tecnico si aspetta un nuovo acquisto per gennaio, ed ha già dato delle indicazioni chiare all’uomo mercato del Napoli Manna.

Calciomercato Napoli: acquisto dalla Germania, ecco i dettagli

Cosa manca a questo Napoli?

La società ha ricevuto un messaggio chiaro da parte di Conte, che ha capito le difficoltà del club e non è andato oltre nel giudicare la campagna trasferimento 2024.

Ecco perché, da parte di De Laurentiis ha ricevuto una promessa: il patron, infatti, a gennaio non si tirerà indietro ed è pronto ad accontentare Conte per un altro rinforzo di spessore.

La società prenderà un nuovo esterno destro: ecco il profilo già individuato dal club azzurro.

Ebimbe Napoli: ecco tutti i dettagli

E’ Radio Kiss Kiss Napoli a svelare i dettagli su questo affare di mercato che si concretizzerà a gennaio 2025. Dopo Lindstrom, infatti, la società è pronta a trattare per prendere un nuovo calciatore dall’Eintracht Francoforte.

Manna, infatti, sta già lavorando per portare a Napoli Ebimbe. Esterno di centrocampo classe 2000, può andare a completare la rosa di Antonio Conte che ha chiesto un rinforzo in quella zona di campo. Il suo profilo può tornare di moda, visto che in estate non si è concretizzato a causa della mancata cessione di Osimhen. L’affare, però, è solamente rinviato visto che ci sono buone possibilità dell’arrivo in azzurro del calciatore, che ha già un accordo di massima con il Napoli.