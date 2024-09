Conte cambia il Napoli: fuori un big, svelato il motivo

Antonio Conte cambierà il Napoli dopo la sosta, con fuori un titolare per un motivo ben preciso.

È la scelta del mister salentino che, in vista di quel che sarà il rientro dalla sosta, valuterà la scelta di fare fuori un titolare a discapito suo, ma a favore della squadra.

Sta per terminare questo periodo di sosta per le Nazionali, con i diversi calciatori al rientro. Sta “tirando a lucido” Romelu Lukaku il mister Antonio Conte, dopo averlo già visto in splendida forma al suo arrivo a Napoli. Ma adesso sarà il turno di diversi altri calciatori, con i quali cambierà volto al suo Napoli.

Il Napoli cambia volto: fuori un big, il motivo è chiaro

Sedute di allenamento assieme a Neres e Lukaku, calciatori che avendo da vicino adesso a pieno regime, Antonio Conte sta valutando nell’idea di vederli assieme, in un modulo diverso da quello adottato fino ad ora.

Con interpreti diversi, senza più uno dei titolari e fedelissimi della vecchia gestione, prima di Spalletti e ancor prima di Gattuso, quando era appena arrivato in azzurro. Scalpita Neres, potrebbe venir fatto fuori Politano dalle scelte di formazione, ma è uno dei principali quotidiani sportivi in Italia a svelare della possibilità di un cambio modulo già col Cagliari.

Il motivo è ovviamente riconducibile al cambio modulo per gli interpreti che si ritrova e al fatto che così, in mezzo al campo, si vedrà maggiore spazio per Scott McTominay, uno degli acquisti più importanti di questa sessione di calciomercato.

Cambia il Napoli, ecco come: fuori un titolare

Non andando sulla scelta di escludere Anguissa, calciatore sul quale Antonio Conte non vorrebbe rinunciare, ma perdendo Politano in avanti. La scelta di Antonio Conte, nel grafico portato da Il Corriere dello Sport all’interno delle proprie pagine di quest’oggi, di andare su di più posizioni. C’è la possibilità di variare il 3-4-2-1 che si è visto con il 4-3-3, oppure addirittura con il 4-2-3-1. In quest’ultimo caso, verrebbero utilizzati tutti e tre i centrocampisti con Lobotka affiancato sempre da Anguissa, ma con McTominay a ridosso della punta, Romelu Lukaku. Ed è proprio su quest’ultima variante che andrebbe anche a recuperare un altro giocatore, che ha fatto benissimo con la Nazionale: Giacomo Raspadori, come alternativa principale non più in attacco, ma come raccordo al posto di McTominay, in caratteristiche diverse dallo scozzese.

Come gioca il nuovo Napoli di Antonio Conte? Rivoluzione in vista

La rivoluzione vedrebbe ovviamente il tutto legato a quanto concerne la difesa, che non ha proprio offerto molte garanzie, considerando anche il gol subìto contro il Parma. Perché quello spazio senza filtro tra centrocampo e difesa, ha permesso l’inserimento in area con conseguente calcio di rigore. E Antonio Conte lo risolverà con Lobotka arretrato, magari o davanti ad una difesa sempre a tre, ma rinforzandola con McTominay assieme ad Anguissa, oppure con una difesa a quattro. Nella linea a 4 si vedrebbero poi Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e la coppia Spinazzola-Olivera. Fuori, assieme a Politano dunque, anche Mazzocchi.